ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Енчо Керязов отбеляза Деня на българския спорт сре...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22863025 www.24chasa.bg

Посрещаме Дара в 18 ч. на летището в София след историческата победа на "Евровизия"

4628
Певицата Дара Снимка: Ройтерс

Днес в 18:00 ч. във фоайето на "Пристигащи" на Терминал 2 на летище "Васил Левски" посрещаме Дара, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026".

Това съобщиха от пресцентъра на БНТ.

България празнува историческата победата на Дара на музикалния конкурс "Евровизия", като получи общо 516 точки - от журито и от аудиторията. Дара излезе на сцената под номер 12 и изпълни ударно парчето си „Бангаранга", като събра най-много гласове и от вота на националните журита, и от зрителите.

Благодарение на триумфа на Дара "Евровизия 2027" ще се проведе в България.

Няколко часа преди големия финал тази вечер Дара и сценичният екип на "Бангаранга" получиха отличието за най-добро артистично изпълнение според коментаторите на участващите държави.

Певицата Дара Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Защо от Благоевград до Берковица маслото поскъпва повече от Нидерландия