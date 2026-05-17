Посрещаме Дара в 18 ч. на летището в София след историческата победа на "Евровизия"

Днес в 18:00 ч. във фоайето на "Пристигащи" на Терминал 2 на летище "Васил Левски" посрещаме Дара, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026".

Това съобщиха от пресцентъра на БНТ.

България празнува историческата победата на Дара на музикалния конкурс "Евровизия", като получи общо 516 точки - от журито и от аудиторията. Дара излезе на сцената под номер 12 и изпълни ударно парчето си „Бангаранга", като събра най-много гласове и от вота на националните журита, и от зрителите.

Благодарение на триумфа на Дара "Евровизия 2027" ще се проведе в България.

Няколко часа преди големия финал тази вечер Дара и сценичният екип на "Бангаранга" получиха отличието за най-добро артистично изпълнение според коментаторите на участващите държави.