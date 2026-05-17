Израелският посланик споделя: Мазел тов Ноам и Дара

"Израел беше подложен на бойкот, освиркван и атакуван на всяка крачка, само за да му бъде позволено да се качи на сцената на „Евровизия". Дара от България отказа да се присъедини към общата критика и застана на страната на израелския представител Ноам Бетан, когато това не беше популярно. Днес тя спечели „Евровизия" 2026. А Ноам се класира втори пред 160 милиона зрители. Мазал тов*, Ноам и Дара!!!".

Публикация с такъв текст сподели израелският посланик у нас Йоси Леви Сфари по повод финала на тазгодишното издание на музикалния конкурс "Евровизия".

България победи с 516 точки и сега ще бъде домакин на конкурса през 2027 г. Дара, която представи страната с енергичната песен „Bangaranga", оглави както журито, така и зрителския вот. Израелският изпълнител Ноам Бетан с песента „Michelle" остана втори с 343 точки в оспорван финал.

*б.р. Мазел тов означава "честито, късмет"