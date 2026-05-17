Александър Пулев поздрави Дара за победата и изрази подкрепата на правителството за българските таланти

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев поздрави българската изпълнителка Дара за победата ѝ в тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия" и изрази пълната подкрепа на правителството за българските таланти. Дара премина през огромна трудност, не се огъна, успя да победи, да сложи България на картата на световните таланти и спечели сърцата на европейците, каза Пулев в днешното си интервю за предаването „Неделя 150" на БНР.

Пулев допълни, че сега е време българското правителство да си свърши също работата и да спечели средствата от Европа по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Имаме три месеца да спечелим обратно 3 милиарда евро в полза на икономиката, на регионите, на българския бизнес и да преодолеем три години липса на действия в тази посока, каза той.

Вицепремиерът декларира също пълна подкрепа на правителството за българските таланти, като отбеляза, че именно подобна политика е била заложена и в предизборната платформа на „Прогресивна България", както и че ще залегне в управленската програма на кабинета.

Песента Bangaranga, изпълнена от Дара, която тази година представяше България на „Евровизия", снощи спечели надпреварата, като получи общо 516 точки - от журито и от аудиторията. България за пръв път печели песенния конкурс. Победата на Дара отрежда страната ни да бъде домакин на Евровизия през 2027 г.