А Слави можеше да стане депутат още през 1994-а

Слави Трифонов: Победата на Дара е най-добрата реклама за нашата малка страна, заслужаваме я

Слави Трифонов

"Заедно със Световното първенство по футбол през 1994 година, днешната победа на Дара е най-добрата реклама за нашата малка страна и ние абсолютно я заслужаваме". Това написа във Фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов след триумфа на родната певица на музикалния конкурс "Евровизия".

"Победата на България на финала на Евровизия 2026 е абсолютно логична! Едно красиво, музикално, харизматично и талантливо момиче показа на Европа и на света какви хора всъщност живеят в България! Адмирации за Дара, честито на Саня и респект към целия екип, осъществил този огромен успех", пише още той

"П.С. Не мога да не поздравя и всички, които хейтиха от цялото си сърце. Радвам се за вас - жалки сте. Хак да ви е на всички!", завършва публикацията си Трифонов.

