Евакуират 30 000 души в германския град Пфорцхайм ...

Вижте подробно по точки как Дара стана големия победител на "Евровизия"

Дара спечели "Евровизия" Снимка: Ройтерс

Най-голяма подкрепа България е получила от Австралия, Дания и Литва

DARA донесе историческа първа победа за България на „Евровизия", след като триумфира във Виена с хита „Bangaranga". Българската певица събра впечатляващите 516 точки, като оглави както вота на журито, така и този на публиката, оставяйки Израел далеч назад на второто място с 343 точки.   

Победата на Дара е първият случай, в който журито и публиката избират един и същ победител от почти 10 години насам – от Киев 2017 г.  

На официалния сайт на музикалния конкурс бяха публикувани интерактивни графики, които показват подробното разпределение на гласовете по държави.

Според представените данни за общия брой точки България е получила най-голяма подкрепа от Австралия, Дания и Литва, които са дали по 24 точки. Стабилна подкрепа страната ни е получила и от Великобритания и Армения, които са ни отредили по 22 точки. Кипър, Израел, Люксембург и Малта пък са ни дали по 20 точки. Най-слаба е била подкрепата от Украйна, Португалия, Финландия, които са ни дали съответно 4, 6 и 7 точки. В категорията за останалата част от света, България също е получила най-много точки - 12.

70-ото юбилейно издание на конкурса се превърна в едно от най-коментираните в историята на „Евровизия", а победата на България предизвика истинска еуфория сред феновете. В социалните мрежи заваляха публикации по повод триумфа ни в музикалната надпревара.

България се завърна на сцената на „Евровизия" през 2026 г. след няколкогодишно отсъствие и още с първото си участие след паузата успя да спечели конкурса. Така страната ни ще бъде домакин на „Евровизия 2027".

Подробното разпределение на точките по страни може да видите тук.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

