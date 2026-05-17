Посрещнахме триумфално с водни салюти Дара на летището в София. Тя : Още не съм плакала (Видео, снимки)

Кметът Терзиев и министър Милошев сред чакащите я на летището

Посрещнахме с водни салюти самолета от Виена с Дара на борда. Снмики Георги Кюрпанов-Генк Дара, която донесе първата победа на България на "Евровизия", се прибра в страната ни.

Тя кацна преди минути от Виена, където тази година се проведе най-големия песенен конкурс.

Деца от всякаква възраст, кукери от сурвакарска трупа от Разлог, професионални танцьори, участвали в подготовката на Дара за "Евровизия", бяха сред стотиците, отишли да посрещнат младата певица и част от екипа й.

"Бангаранга" - парчето, с което Дара спечели най-много гласове и стана първа на международния конкурс, звучеше на Терминал 2 на летището в очакване самолетът с нея да пристигне. А когато кацна на пистата, всички започнаха да крещят името на Дара.

Ликът на Дара глее на летещето в София. Снимки ГЕОРГИ КЮРПАНОВ-ГЕНК

Кметът на София Васил Терзиев, министърът на културата Евтим Милошев, целият Управителен съвет на БНТ очакваха Дара да се появи от "ръкава" на летището.

Видео Преслава Паунова

"Концерт, настроение, много хора", обеща кметът Васил Терзиев за празненството в София във вторник, с което ще се отбележи победата на Дара на "Евровизия".

Когато тя излезе от самолета, я посрещна лично шефът на Гранична полиция шеф Антон Златанов.

"Евровизия" е началото на моята интернационална кариера. Оттук насетне има още какво да се покорява, така че се захващаме за работа", бяха първите думи на излизане от самолета. "Още не съм плакала", обясни Дара. И разказа, че има още един празник. "Днес имам годишнина - по това време с мъжа ми миналата година се венчахме."

България празнува историческата победата на Дара на музикалния конкурс "Евровизия", като получи общо 516 точки - от журито и от аудиторията. Дара излезе на сцената под номер 12 и изпълни ударно парчето си „Бангаранга", като събра най-много гласове и от вота на националните журита, и от зрителите.

Благодарение на триумфа на Дара "Евровизия 2027" ще се проведе в България.

Няколко часа преди големия финал тази вечер Дара и сценичният екип на "Бангаранга" получиха отличието за най-добро артистично изпълнение според коментаторите на участващите държави.