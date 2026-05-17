Сашо Кадиев с предложение: Държавата да награди Дара с 1 милион евро (Обновена)

Освен да й дадем орден "Стара планина" искам държавата да даде на Дара 1 милион евро награда. Поради две прости причини - зашото прославя нашата държава по целия свят, който се занимава с "Евровизия" - от +Ню Йорк Таймс" до MTV. И второто, което е по-важно - Дара, пичове, 20 и няколкогодишно момиче, ще докара над 200 милиона евро приходи в България с "Евровизия"

Това предложи актьорът Сашо Кадиев в предаването "120 минути" по bTV. И добави:" Всички викаме „нашата Дара". Ние много обичаме да се асоциираме с успехите на нашите българи, което е нормално и хубаво. Навсякъде в интернет пише: „Убихме ги, разбихме ги" в множествено число. Но Дара ги уби, а ние само гледахме".

„И това не е малко, защото много голяма част от България подкрепяше Дара още от момента, в който беше избрана да отиде на "Евровизия" като наш представител", допълни той.

Кадиев припомни, че имаше много хейтъри, но това е нормално. „Ние просто припомняме на хейтърите, че не е хубаво така да се говори, защото сме заедно в нещата. Съседи сме по улиците, по кварталите и просто не е необходимо непрекъснато да се обиждаме, да се дърпаме за косите, да се плюем - живеем заедно в една къща. Ако те това не го разбират, ние не можем да им го налеем в главата".

„Стотици хиляди хора подкрепяха Дара още тогава, когато беше излъчена от България да отиде на Евровизия като наш представител. А сега, след голямата победа - още повече", смята той.

Според него България не са хейтърите. „България сме всички ние, които обичаме и уважаваме това, което правят нашите сънародници по целия свят, във всяко едно направление. Спорт ли ще е, култура ли ще е - няма значение".

„Всички наши братя и сестри, които отидат по света и показват на хората, че ние като нация си струваме - зад тях винаги има много хора. И ние ще продължим да бъдем зад тях, докато сме живи", коментира Кадиев.

По думите му Дара, която всички ние наблюдаваме от дете, винаги е имала световно присъствие - и като харизма, и като отношение към музиката, и като страст.

„Дара е толкова чувствителна, че в една секунда ѝ минават 10 неща, които усеща и вижда около себе си. И това сме го виждали още от дете при нея. Затова за мен не е изненада, че тя спечели Евровизия, защото е родена звезда. Тя не е станала звезда сега - тя си е родена такава", обясни Сашо Кадиев.

Според него това, което отличава Дара и големите артисти от всички останали, е, че тези хора могат да преборят страховете си. „Те могат да се срещнат с демоните си. Защото страхът е най-голямата спирачка за всеки човек, независимо в каква област се намира".

„След скандалите, особено тук, след нашата "Евровизия" и всичко това, Дара показа на нас, на целия свят и на себе си, че е голям артист, защото успя да пребори страха си и да излезе пред многомилионната публика. С най-голямо удоволствие направи това, което обича. Това изстреля Дара и винаги я е изстрелвало - борбата ѝ със страха", смята той.