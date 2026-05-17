Ефектът "Бангаранга": 30 млн. евро харч се връща двойно плюс безплатна реклама за 730 млн. евро

Това са числата за Виена, която беше домакин

Кабинетът създава тази седмица организация за “Евровизия” 2027

Фурорът на Дара на “Евровизия” е факт, но какво има отвъд голямата радост от първото място на конкурса и нечувано високия резултат на “Бангаранга”?

През май 2027 г. България ще приеме конкурса - по регламент страната, спечелила първото място, става домакин следващата година. “От зрители ставаме сцена - огромен шанс и видимост за страната”, каза министърът на културата Евтим Милошев. И обяви: Още тази седмица Министерският съвет ще създаде организация по домакинството на “Евровизия” 2027 в България. Ще участват всички институции и ведомства, като по думите на Милошев неизчерпателно това включва логистика, организация, телевизионна реализация, сигурност, финансиране, избор на място, туристически поток, маркетинг и реклама.

Самият Милошев като независим продуцент през 2015 г. е имал отговорността да бъде част от реализацията и домакинството на детската “Евровизия”, разказа той пред “24 часа”. “Така че съм минал по този път и това ми дава вътрешна увереност, че България ще бъде достоен домакин и ще се справим добре в рамките на тази една година”, каза министърът.

Държавата предстои да определи града домакин. Още в неделя обаче се разрази задочен спор между София и Бургас.

София ще се бори да е домакин, най-добре подготвена е от всички градове в България, заяви кметът Васил Терзиев. И

посочи като

възможност зала

“Арена София”,

която е най-голямата в столицата.

Той обясни, че бъдещите ефекти от домакинството са дългосрочни. “Не се измерват само с това колко туристи са дошли за няколкото дни, в които се провежда дадено събитие, а с това колко хора са научили за България, за София и са видели място, което биха искали да посетят. Това води до прилив на туристи години напред и това е ефектът, който е имало навсякъде от подобни състезания като Джирото, то е много повече от едно спортно събитие”, даде пример Терзиев пред Нова тв.

С "Бангаранга" Дара донесе първата победа на страната ни в конкурса и правото да бъдем негов домакин догодина. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Ще се справим с всички предизвикателства, ако бъде гласувано доверие на София, категоричен е Терзиев. Такова домакинство изисква осигуряване на нужното ниво на сигурност и леглова база, подготовка на съпътстващи събития и др.

“София е в правото си да домакинства на “Евровизия” догодина, но ако има конкурсно начало за организация, Бургас може да я поеме. Като инфраструктура и удобства не отстъпваме на столицата, в много отношения даже сме по-добре”, обяви кметът на морския град Димитър Николов.

“Разполагаме с една от най-модерните зали в България. На дължина и широчина

“Арена Бургас” е с

27 метра по-голяма

от софийската,

тъй като е разчетена и за лекотлетическа писта. С правостоящи капацитетът ѝ може да стигне до 15 хил. души. Освен това като комуникация и транспортни връзки е по-удобна”, обясни Николов пред “24 часа”. И добави, че журналистите, акредитирани за провеждане на Джирото, са били базирани в Арената и останали много доволни.

Другото предимство на бургаската кандидатура е опитът. “През годините сме посрещали многохилядна публика, включително и извън зала. 35 хил. души на плажа отчетохме за Роби Уилямс преди години по време на мегафестивала “Спирит ъф Бургас”, безпроблемно поехме домакинството на част от Джирото”, добави Николов.

И припомни, че Бургас и районът около него разполага с достатъчно голяма хотелска база. Има много хотели, така че всеки един може да бъде брандиран за дадена държава, участник в “Евровизия”, предложи кметът.

“Очаквам голям

интерес към

“Евровизия”

в България

Конкурсът отново ще привлече вниманието към страната ни и ще донесе много ползи, а цялата тази позитивна вълна, която имахме - и от България, и от чуждестранната преса, и от българите в чужбина, вероятно ще се увеличи многократно.”

Кристиан Костов бе гост в концерта по случай 70-годишния юбилей на “Евровизия”. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Това каза развълнувана Милена Милотинова, генералният директор на БНТ, минути преди да се качи на самолета от Виена за София заедно с Дара и цялата българска делегация. Именно обществената телевизия ще е организатор на конкурса, но подробности за него ще има по-късно, тъй като в момента всички все още са много екзалтирани и в еуфория от победата на Дара.

И все пак според Милотинова ползите от “Евровизия” у нас ще бъдат неоценими. “Показахме, че можем, че имаме националното самочувствие да успяваме, че имаме добри артисти. Дара беше най-добрият избор за “Евровизия”, а песента ѝ - най-добрата, която националната ни селекция можеше да избере. “Обединени за музиката” е мотото на “Евровизия”, а ние с обединени усилия успяхме да стигнем дотук”, каза Милотинова.

Където и в България да е конкурсът догодина, какви ще са ползите и разходите? За това може да съдим по числата за тазгодишният домакин Австрия. По неокончателни данни са инвестирали и похарчили над 30 млн. евро, за да осъществят 70-ото издание на “Евровизия”. Първоначално предвидени от общинският съвет на Виена миналия август бяха 22,6 млн. евро. Само излъчването, без да броим изграждането на сцената и останалите организационни дейности, е струвало на австрийското обществено радио и телевизия поне 700 хил. евро, пише в. “Гардиън”.

Финансирането на събитието се осигурява чрез комбинация от средства, предоставени от града-домакин, телевизионните оператори, продажбата на билети, спонсорите и данъкоплатците. Приходите от него пък идват предимно от тълпите международни зрители, които посещават града-домакин.

В проучване, представено преди време от австрийската министърка по енергетиката, предприятията и туризмът Елизабет Зехетнер конкурсът ще генерира поне 55 млн. евро за страната, с които ще се укрепят важни сектори от икономиката и ще се гарантират хиляди работни места в туристическата и развлекателната индустрия. Очакваше се безплатна рекламна стойност за 730 млн. евро, която трайно да повиши туристическата и икономическата привлекателност на Австрия.

Очакванията бяха, че “Евровизия” ще доведе в страната около 88 хил. посетители, които ще похарчат поне 21 млн. евро за престоя си. 1 евро, инвестирано в 70-тото издание на конкурса, генерира 1,70 евро добавена стойност за австрийската икономика.

Пресмята се, че английският град Ливърпул е спечелил около 66 млн. евро от домакинството на конкурса през 2023 г., а швейцарският Базел - поне 64 млн. евро през 2025 г.

“Евровизия” се организира от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) – сдружението на всички обществени телевизии в Европа. Обществената телевизия във всяка от държавите има право да излъчи участник, като трябва да плати лицензионната такса за участие и съпътстващите разходи като пътуване, престой, сценично представяне и т.н.

Поради липса на пари през 2019 г. България не участва в конкурса, тъй като се стреми максимално да ограничи разходите си. По онова време минималната сума за участие на български изпълнител на "Евровизия" е около 200 хил. евро, като 78 хил. евро е само таксата за участие на България, около 20–30 хил. струва престоят на участника и екипа му, десетки хиляди са декорите и изграждането на сцената за конкретното участие. Това обясняват продуцентите на Виктория Георгиева, която беше предпоследната участничка в "Евровизия" от страна на България преди победата на Дара.

През 2014 г. за първи път БНТ си партнира с частна компания – “Седем осми”, за участието на Крисия, Хасан и Ибрахим в Детската Евровизия.

Крисия, Хасан и Ибрахим току-що са кацнали на летището след перфектното си представяне на детската Евровизия.

Така чрез публично-частните партньорства разходите се поделят. Статистиката показва, че четирите най-добри класирания на България през последните години са базирани именно на партньорства между музикален лейбъл и об­ществената телевизия.

Практиката за държавите участнички в "Евровизия" е да се финансират или чрез публично-частни партньорства, или разходите да се поемат изцяло от институциите в съответната държава.

България вече има опит в организирането на конкурса макар и в умален вариант - детската “Евровизия”, която е за изпълнители между 10 и 15 години, се състоя у нас на 21 ноември 2015 г. Конкурсът бе в зала “Арена Армеец” (днес “Арена 8888”, която е с 12 500 седящи места, 3500 от които са на подвижни трибуни, които могат да се слагат или махат в зависимост от нуждите. При концерти капацитетът на залата може да достигне до 15 000 или дори 18 000 места. В залата има два пресцентъра.

БНТ, която е и член на Европейския радио- и тв съюз, е организатор на конкурса, който е по времето на Вяра Анкова като генерален директор на медията. На 10 юли 2015 г. БНТ прави среща с рекламодатели и големи компании от България, за да представи възможностите за сътрудничество при организирането на конкурса. Официален превозвач става българската авиокомпания "България Ер".

Детската „Евровизия“ е подкрепена с финансиране от държавата и община София. Разчита се и на интерес от страна на рекламодателите и бизнеса. Телевизията не се ангажира с конкретни суми, но се смята, че бюджетът на конкурса е от порядъка на 2 – 4 милиона лева, имайки предвид реализирането на другите конкурси. На 17 юни 2015 г. правителството отпуска бюджет от 3 милиона лева за организирането на конкурса от страна на БНТ.

Последните издания на голямата “Евровизия” показват, че нужните средства за организацията са между 25 и 45 млн. евро. Нито една от държавите, в които е била “Евровизия”, обаче не са недоволни заради двойната възвръщаемост.