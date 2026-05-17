Ергените в “24 часа” с минус един - дадохме Симеон на Траяна!

“От девет години сме заедно - и все още не сме се отказали един от друг. Това явно е знак. Затова решихме да направим нещо смело, красиво и леко безумно: да се оженим.”

Така най-младият в отдел “Спорт” на “24 часа” Симеон Демирев и любимата му Траяна обявиха желанието си да съкратят разстоянието между Асеновград и Разград в рамките на едно семейство броени часове след като “Бангаранга” и Дара триумфираха на “Евровизия”.

Двамата призоваха всички свои приятели и близки да споделят тяхната любов, тяхното търпение и всички малки чудеса, които ги държат заедно.

Ритуалът и почерпката в неделния 17 май бяха в столичен хотел. Младоженците, които признаха, че си имат всичко необходимо, си пожелаха да продължат да преследват мечтите си, като една от тях е да обиколят всички 197 държави в света.

Колегите от “24 часа” им желаят здраве, щастие, успехи и деца.

Наздраве и горчиво!