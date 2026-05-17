Графа: Дара ще стане първият български поп изпълнител, пробил сериозно навън

Дойде времето Дара да стане първият български поп изпълнител, който е пробил сериозно навън. Това каза в предаването "120 минути" по bTV продуцентът и изпълнител Влади Ампов – Графа.

„Това е невероятно чудо, но не е случайно чудо. Зад него стои огромен труд, огромно посвещение. Това, което направи Дара, е достойно за уважение. Историческа победа", коментира Графа.

Той сподели, че е много развълнуван още от снощи. „Заспах към 5 сутринта от вълнение. Смятам, че това е победа за цяла България, за цялата музикална общност, защото Дарасбъдна не само своята мечта, а и тази на всички музиканти, които през годините са участвали в предварителните селекции и на сцената на „Евровизия".

„Имаме страхотни успехи преди Дара, но това, което тя направи вчера, беше уникално и абсолютно заслужено. Когато гледах изпълнението, имах усещането, че съм на концерт на световна звезда - нещо, което аз смятам, че ще се случи, защото тя го носи в себе си от ден едно. Просто е дошло времето да има една убийствена кариера и да е първият български поп изпълнител, който е пробил сериозно навън", смята той.

По думите на Графа най-важното е, че Дара е автор и пише голяма част от музиката и текстовете си. „Тя участва активно в това, което изпълнява като артист. А на сцената е абсолютна фурия - няма да я хваля излишно по този въпрос. Има такава силна енергия, толкова емоция, която извира от нея".

„Въпреки всичко, което се случи в началото, тя успя да се събере и да даде 100% от най-доброто от себе си. Изключителен герой е. И оставете това, че съм близък с нея и сме приятели покрай „Гласът на България", където се запознахме. Не случайно във видеото, което записах няколко дни преди полуфинала, казах, че освен всичко друго, тя е и много добър човек. И това си личи", смята Графа.

Според него чувствителният човек си остава чувствителен човек. „И това е силата на всички, които се занимават с изкуство и творчество. Защото чрез тази свръхчувствителност ти реално виждаш света, преживяваш нещата, които се случват около теб, и ги трансформираш в музика, в думи".

„Това не трябва да се губи, но със сигурност калява. Радвам се, че въпреки всички трудности тя успя да направи най-доброто за себе си и за България. Много съм развълнуван. Толкова сме щастливи и горди", сподели той.

„Това е страхотно вдъхновение за всички, които идват след Дара, защото показва, че може да се направи. През годините непрекъснато се повтаряше как България никога няма да може да спечели „Евровизия", че едва ли не всичко е решено предварително. Ето че може, когато имаш силна и забележителна песен, безкомпромисно сценично представяне и много труд, който се вижда, че е вложен. Клишето „мечтите се сбъдват" в случая е абсолютно вярно", каза Графа.