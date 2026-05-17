Тони Димитрова: Дара е дар! Направи ни истински подарък

Дара е дар. Тя ни направи такъв подарък, такъв дар ни даде, че наистина сме много щастливи и горди всички. Това каза в предаването "120 минути" певицата Тони Димитрова за победителката в "Евровизия".

„До 6 часа сутринта стоях, гледах, четох, писах. Може би много малко хора са спали тази нощ. Това беше триумфа на Дара и много хора я съпреживяхме. И си заслужава", смята тя.

Тони Димитрова сподели, че харесва всичко в Дара „Първо, тя визуално е много красива, много е чаровна. В нея има една страхотна страст. Много е дива и то по най-красивия начин".

„Много е талантлива, много е танцувална. Не искам да използвам клишето „завършен артист", защото се дразня от него. Дара е много повече. Дара е страст и талант", коментира певицата.

По думите ѝ тази победа е преди всичко вдъхновение и вяра, че и ние можем. „В нашата малка държава, не чак толкова малка всъщност, и на нас ни се полага да ни се случват такива радости".