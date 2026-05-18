Как Дара устоя на хейта

Мъжът й я убедил за "Евровизия". Той е и човекът, който помогнал да се справи със симптомите на Синдрома за дефицит на вниманието. След това тя дори кръсти албума си ADHD

Дара пребори конкуренцията на "Евровизия", но и надмогна хейта, личните си съмнения и притеснения. А най-голямата заслуга за това отдаде на човека до нея - съпруга Ервин Иванов. Откакто вдигна трофея на победителя в 70-ото издание на "Евровизия", тя всъщност през цялото време се оглеждаше в залата във Виена. Даваше интервю след интервю. На въпрос дали се е обадила на някого, погледна с доза "бангаранга" в погледа си, сякаш питайки: "Ти луд ли си, как точно да открадна време за телефон в тази лудница?". Но всъщност продължи: "Най-близките ми са тук. Съпругът ми е някъде тук в залата". После разказа за облог между двамата от деня преди големия финал.

Съпругът просто бил уверен, че тя ще триумфира. Е - тя спечели. И той спечели, но и цяла България!

Влизайки в залата за официалната пресконференция на победителя и сядайки пред масата в шампионско настроение, Дара в миг засия. Стана и обяви на всички: "Там в дъното е съпругът ми".

"По принцип съм дисциплинирана, но в момента съм "бангаранга". Искам да благодаря на съпруга си, който ме насърчи да се включа в "Евровизия". Не бях сигурна. Имах съмнения в себе си, притеснения. Но той просто ме подкрепи и ме накара. Каза съвсем категорично: "Звънни веднага по телефона и кажи, че отиваш и се явяваш на това състезание". Благодарение на него, на моето семейство, на най-близките ми съм на това пътешествие. Дължа на тях възможността да бъда на правилното място с отворено сърце. И благодаря на Господ за всичко. Това е първата победа на България в "Евровизия" въобще в цялата история", бяха първите думи на Дара.

"Ние сме от малка страна, само с 6 милиона души население. Но страна, пълна с много талантливи хора и хора, които се интересуват от музика", каза още Дара. "Постоянно ме питаха: "Наистина ли си мислиш, че България има шанс да спечели?". И се смееха, показвайки ми, че няма как да стане. Но тъй като аз обичам да стоя в друго измерение, да държа себе си извън реалността, мисля, че това ми помогна да вярвам и да спечеля", обясни тя.

Дара благодари многократно на целия си екип. "За всички български фенове искам да направя нещо", добави победителката. И вдигна трофея над главата си. Трофей, който приема като отлично отбелязване на нейните 10 години на сцената.

"Първоначално, когато бях избрана да представям България на "Евровизия", ме заля огромна вълна от хейт.

Моят съпруг е пряк свидетел през какво минах. Мислех си защо трябва

да си го причинявам.

Защо трябва да си причинявам травма на тялото и на психиката? Спах 7 часа. Събудих се. Чувствах се по-добре. Тогава мъжът ми каза: "Сигурен съм, че ще отидеш на "Евровизия". След това му казах: "Знаеш ли. Наистина отивам на "Евровизия" и ще дам всичко от себе си, всичко, на което съм способна". А след като вече имахме песен, си казах: "Аз вече съм победител, това е точно моята песен". Бях много щастлива, че ще натрупам опит от такава огромна сцена и ще мога да споделя основното послание, което искам да ви кажа: Любовта побеждава, а не страхът!".

Извън сцената певицата неведнъж е говорила и за личните си предизвикателства. Преди време призна, че е преминала през период на симптоми, свързани с ADHD (наричан още Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност) - постоянен поток от мисли, трудно подреждане на идеи и усещане за вътрешно напрежение. И в този момент именно съпругът се оказал най-голямата опора. Чрез разговори, промяна във всекидневните навици, писане, дихателни упражнения и по-балансиран режим той помогнал да овладее състоянието си и по нейните думи да се почувства отново добре.

Така, както я е насърчил да излезе на сцената на "Евровизия", той е бил до нея и в личните битки.

Двамата се ожениха миналата година, а нейният сватбен подарък за него бе парчето "Песен за живота", която тя включи в новия си албум ADHD.