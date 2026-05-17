Варна готви специално посрещане на Дара, става почетен гражданин на морската ни столица

Потърсих Дара, за да я поздравя лично с главозамайващия успех на Евровизия! Това написа варненският кмет Благомир Коцев във Фейсбук. И добави:

Предложих на екипа й от Виена БАНГАРАНГА да дойде в морската столица за Деня на Варна! Ще организираме специално посрещане за нашето момиче, за да отпразнуваме заедно нейния талант и безпрецедентния й триумф на световната сцена!

Титлата „почетен гражданин" ще й връчим под виковете на цяла Варна в Деня на Варна!

Дара казва, че БАНГАРАНГА е усещане. Варна също е такова. Така че купонът ще е до зори с БАНГАВАРНА!