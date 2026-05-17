Иван Лечев за Дара: Под фасадата на засмяно момиченце стои тотален работохолик

Иван Лечев Кадър bTV

„Честно казано, аз имах очакване, че това нещо може да се случи. Под фасадата на едно засмяно момиченце стои тотален работохолик и човек, който знае цената на нещата. Тя се занимава с това от 13-годишна. Говорили сме си какви травми има. Защото тя не е професионален танцьор. Тя е учила. Тя има травми по краката. Защото тя е минала по тежкия път. Учила е всичко и откривала сама".

Това коментира в „120 минути" по bTV музикантът Иван Лечев след историческия успех на Дара и завоюваното първо място с песента Bangarangа на „Евровизия".

„Много хора изобщо не си дават сметка зад целия този смях и това забавление какъв зверски труд стои", посочи той.

„Когато я заляха с тая вълна от нечистотии, абсолютно незаслужено, аз ѝ изпратих една песен на Питър Гейбриъл и Кейт Буш, където част от текста казва Don't give up, because you have friends. Не се предавай, защото имаш приятели", сподели той.

По думите му Дара има "антени" за усещане на хората.

