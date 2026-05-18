Дара: Цял живот ме е дразнело, че българинът не смята, че може да постигне нещо

Щастлива съм, че успях да поставя България в центъра на вниманието на цял свят. В момента светът гледа към нас и мисля, че имаме шанс да покаже какви са възможностите ни в сферата на изкуството и културата. Цял живот ме е дразнело това, че българинът не смята, че може да постигне нещо. Ето че може. Това каза спечелилата Евровизия Дара в студиото на „Денят започна" по БНТ.

„Радвам се, че показахме на целия български народ, че можем да печелим. Погледнете например държави като Италия – там има уважение към културата, към изкуството и всичко което се прави. Надявам се покрай тази победа да се надигне една любов и подкрепа към хората на изкуството. Аз съм много благодарна на всички мои фенове, които ме подкрепяха. Няма значение дори това, че някой не е разбрал текста или посланието на песента „Бангаранга" - важното е, че подкрепяха изпълнителя", каза Дара.

„Моята професия не е обикновена, трябва да свикнеш с мисълта, че поставяш себе си и това, което правиш на масата. Аз го правя това, защото знам, че мога да разчитам на себе си. Моят скрит талант е, че аз съм много твърда. Изобщо не съм мислела за омразата и хейта, предпочетох да се концентрирам върху това, което правя, защото така или иначе трябваше да го направя", призна тя.

Дара разказа също, че в продължение на последните два месеца е ставала всяка сутрин в 6 часа – да тренира, да пее, да танцува и отново да тренира. „Няма никаква магия в успеха на когото и да било, никой не ми е дал свише нещо, за да победя, аз съм момиче от „Младост". И това означава, че всеки може да го постигне", каза още Дара.

„Най-големият успех за мен беше, че бях едно цяло с музиката и със сцената", каза още изпълнителката. И заяви, че гледа на победата в Евровизия само като на първа стъпка към международна кариера, за която от малка си е мечтала.

„Гледайте по-позитивно на света, за да ви отвърне и той със същото", заключи Дара.