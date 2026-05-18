Търговище посреща 28-ото издание на театралните празници "Дни на големия театър в малкия град"

През юни в Търговище отново ще живее под знака на голямото театрално изкуство. Традиционният летен форум "Дни на големия театър в малкия град" се завръща за своето двадесет и осмо издание, за да превърне местната сцена в пресечна точка на вълнуващи национални премиери, обичани актьори и авторитетни режисьорски прочити. Организиран от Драматичния театър с подкрепата на община Търговище, фестивалът през целия месец ще предлага на публиката богата палитра от жанрове, представена от водещи трупи от страната, съобщават организаторите.

Селекцията тази година включва мащабни исторически драми, класическа европейска драматургия, ярки съвременни комедии и музикално-сценични изкуства.

Фестивалната програма се открива на 2 юни със спектакъла „Евридика" на Театър "Българска армия" под режисурата на Иван Урумов. Веднага след това, на 5 юни, софийският „Театро Арт" ще представи комедията "Пеперуди в стомаха" с участието на Любомир Нейков и Ненчо Илчев.

Специален акцент в афиша е гостуването на Драматичния театър "Стоян Бъчваров" – Варна на 15 юни с епичния спектакъл „Време разделно", поставен от режисьора Бина Харалампиева. Домакините от Драматичен театър – Търговище ще представят на 19 юни "Когато светът беше шарен" по Николай Хайтов, под режисурата на Надя Асенова, където като гости участват Владислав Карамфилов-Въргала и Камен Иванов.

Жанровото разнообразие се допълва на 23 юни от класическата оперета "Българи от старо време", представена от състава на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов" – Велико Търново.

Финалът на тазгодишните празници ще бъде поставен на 29 юни от столичния Малък градски театър "Зад канала" с театралния хит „Поп-фолк хроники: Бели птици и куршуми" на режисьора Неда Соколовска и с участието на Весела Бабинова и Владимир Зомбори.

Всички спектакли ще се играят на сцената на Драматичния театър в Търговище с начален час 19:00 часа. Билетите вече са в продажба.