Анита Тарасевич – писателката, която облича детския свят в картинки

„Приказка за феята, която си нямала име" – новата детска книжка от Анита Тарасевич, е вече по книжарниците. Писателката този път отвежда малките читатели в света на една детска стая, в която всички играчки и вещи имат роли, освен красива, нежна и малко тъжна фея без име. Защо е тъжна феята, ще научат децата, прочитайки края на тази хубава история, написана отново в стихотворна римувана форма. А в нея ще се запознаят с куклата Мая, Петльо, Мечока и Зайо, Гъсока, чудната Лампа, плюшения котак, палавите ножички и много много други обитатели на всяка детска стая.

Илюстрациите в книгата са дело на талантливата Надежда Кацарова (позната и с картинките в книжките за вълка Гошо от Чичо Ники). А изданието е спечелило и конкурс за финансиране от Министерство на културата през 2025 година.

Анита Тарасевич е член на Съюза на българските писатели. Родена е в град Пловдив. Автор е на стихосбирката „Паметта на всяка капка", детската книга „Джуджето Джу и други тайни". През 2012 година излиза дебютната й книга с разкази – „Невинни момичета", а през 2013 година – сборникът с разкази „Любовни заклинания". Главен редактор на „Читалищен вестник" от 1998 г. През 2008 г. министърът на културата проф. Стефан Данаилов я удостоява с плакет и диплом за ролята й в българската култура, а през 2016 г. е удостоена от президента Росен Плевнелиев с грамота и почетен плакет „Св. Св. Кирил и Методий". През 2018 г. Анита Тарасевич получава най-високото отличие на Министерство на културата – „Златен век" за приноса й в българската култура, връчено от министър Боил Банов. В началото на месец май 2024 държавният глава Румен Радев я удостоява и с Почетния знак на президента – за нейния значим принос като активен деятел на съвременното общонародно читалищно дело, както и за значимата ѝ роля във формирането на съвременния облик на българските народни читалища и съхраняването на родните читалищни традиции. Носител на наградата „Христо Г. Данов" за детска литература през 2024 г. за книгата „Жабки зелени".

„Приказка за феята, която си нямала име"

Анита Тарасевич

Стр. 32

Цена 7.00 €/13.69 лв.