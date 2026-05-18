Стилияна Николова танцува на "Бангаранга" (Видео)

Стилияна Николова танцува на песента "Бангаранга" след триумфа на България и Дара на 70-то издание на "Евровизия". Видеото е публикувано във фейсбук.

"Европейско първенство Варна 2026! 🌊

Ще се видим там. И ще бъде... Bangaranga!", пишат под видеото от официалната страницата във фейсбук на Българска федерация художествена гимнастика

Стилияна Николова затвърди статута си на водеща фигура в българската художествена гимнастика, след като спечели три златни и един сребърен медал във финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство категория "Елит" за приз "Мария Гигова" в столичната зала "София".

Следващото голямо предизвикателство пред българските гимнастички ще бъде Европейското първенство във Варна в края на май, където страната ни ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева.