Стилияна Николова танцува на "Бангаранга" (Видео)

Стилияна Николова танцува на песента "Бангаранга" след триумфа на България и Дара на 70-то издание на "Евровизия".  Видеото е публикувано във фейсбук.

"Европейско първенство Варна 2026! 🌊
Ще се видим там. И ще бъде... Bangaranga!", пишат под видеото от официалната страницата във фейсбук на Българска федерация художествена гимнастика 

Стилияна Николова затвърди статута си на водеща фигура в българската художествена гимнастика, след като спечели три златни и един сребърен медал във финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство категория "Елит" за приз "Мария Гигова" в столичната зала "София".

Следващото голямо предизвикателство пред българските гимнастички ще бъде Европейското първенство във Варна в края на май, където страната ни ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

