Собственик на клуб във Виена, в който е репетирала Дара: Тя излезе и хората полудяха

Имам един много весел спомен, споделя той

Един от собствениците е българинът Даниел Младенов – истински инфлуенсър на терен в музикалните среди на Австрия. Сам решава да се свърже с екипа на Дара, за да я покани да репетира в U4.

„На нашата сцена са били изключително известни личности – Шаде, Принс, Рамщайн. Видял съм много – страшно съм впечатлен от нея. Те влязоха точно на минутата, точно както се бяхме уговорили. Нито минута по-късно", казва Даниел Младенов.

Дара и екипът ѝ са на сцената всеки ден в продължение на повече от седмица.

„Имам един много весел спомен. По средата имаме един бар – и Дара тича около бара, тича, тича. Аз питам: „Всичко наред ли е?" И тя се смее и продължава да тича. И после се сетих, че тя го прави за кондицията", разказва Даниел Младенов.

„Това човече е едно слънце, то е неописуемо просто. Уникално е и е страхотен професионалист. Аз имам чувството, че тя не е яла тези 14 дни. Беше на специални диети. Спортува всеки ден, става в 5 часа, отива във фитнеса", допълва той.

В нощта преди полуфинала Дара се качва на сцената на клуба, за да зарадва българските си почитатели в Австрия.

„Тя излезе и хората полудяха. На следващия ден тя трябваше рано да бъде на сцената и да се подготви за участието си на първия полуфинал. Тя отдели 90 минути. Всеки фен изчака. Тука говорим все пак за около 500 фена, които изчакаха да се снимат с нея. Това много ме впечатли", казва Даниел Младенов.

В подкрепа на Дара Дани включва и контактите си от музикалните и клубните среди в Австрия, Германия и Великобритания – с призив да разпространят посланието Bangaranga. Така песента звучи и по клубните сцени.

„Защото всички я обичаме, но трябва да накараме хората и да гласуваме все пак. Много съм доволен тука, защото в Австрия имаме 12 точки. В Англия, Великобритания, имаме 10 точки и в Германия имаме 12 точки. Общо взето всички, които се занимаваме с този бизнес и от които зависи нещо, дадохме всичко от себе си", коментира Даниел Младенов.

Дани Младенов благодари на целия екип на победителката.

„Боряна Граматикова – един изключителен професионалист и обединител. Просто и тя е неуморна. Искам да благодаря за вашето внимание и Bangaranga", казва той, цитира bTV.