Филмът „Майкъл“ отново оглави боксофиса в Северна Америка

Биографичният филм за Майкъл Джексън - „Майкъл“, си върна челното място в боксофис класацията на Северна Америка с приходи от 26,1 милиона щатски долара миналия уикенд, след като миналите две седмици отстъпваше пред „Дяволът носи Прада 2“, съобщи АП.

Лентата за Краля на попа реализира приходи от 703,9 милиона щатски долара в световен мащаб за четири седмици в киносалоните, като сумата продължава да расте. Филмът обаче все още има да извърви дълъг път, за да надмине настоящия шампион сред музикалните биографични филми — „Бохемска рапсодия“. Проектът за групата Queen събра над 910,8 милиона щатски долара в световен мащаб, отбелязва АП, цитирана от БТА.

Миналия уикенд излязоха няколко нови заглавия, сред които хорърът Obsession, екшънът на Гай Ричи - „В сивата зона" и Is God Is, но по-старите заглавия продължиха да привличат повече зрители. Класацията обаче се очаква рязко да се промени следващия уикенд, когато по кината тръгва „Междузвездни войни: Мандалореца и Грогу", отбелязва АП.

„Дяволът носи Прада 2“ зае второто място в боксофиса на Северна Америка през своя трети уикенд по кината с приходи от продадени билети за 18 милиона щатски долара. Така общите постъпления в САЩ и Канада достигнаха 175,9 милиона щатски долара, а световните — 546,2 милиона щатски долара.

Obsession е на трето място, надминавайки очакванията с прогнозирани 16,1 милиона щатски долара от 2615 кина. Изгряващата звезда от YouTube Къри Баркър е сценарист и режисьор на трилъра, в който безнадежден романтик получава много повече, отколкото е очаквал, когато обектът на неговите чувства най-накрая му отвръща със същото. Баркър е заснел филма за едва 750 000 щатски долара. Студиото Focus Features го откупи миналата есен по време на Международния филмов фестивал в Торонто за около 15 милиона щатски долара. Филмът набира скорост и благодарение на препоръките от уста на уста, като по-младите зрители вече планират да го гледат отново с приятели, отбелязва АП.

Четвъртото място в боксофиса този уикенд е „Mortal Kombat II: Филмът", който отбеляза спад от 65% през втория си уикенд, събирайки 13,4 милиона щатски долара от билети в САЩ и Канада. В световен мащаб приходите му възлизат на 101,2 милиона щатски долара от 80 държави.

„Овце детективи" се нарежда на пето място в боксофиса в Северна Америка. Филмът отчете минимален спад от едва 33% спрямо премиерния си уикенд, донасяйки допълнителни 10,2 милиона щатски долара и увеличавайки общите си приходи до 30,5 милиона щатски долара, отбелязва АП.