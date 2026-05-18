Показват за пръв път уникални килими на Якоб ван Бейлен, най-старият е на 338 г.

Дима Максимова

Колекционерът и изследовател на българското килимарство Якоб ван Бейлен в дома си във Велико Търново Снимка: Архив На Автора

Изложба „Българският килим – преоткритото национално богатство" ще бъде открита на 20 май в музей „Възраждане и Учредително събрание" във Велико Търново. Експозицията е инициатива на Регионалния исторически музей в партньорство с Фондация „Български килим".

За първи път пред публика ще бъдат показани девет уникални образеца от колекцията на нидерландеца Якоб ван Бейлен и Фондация „Български килим", които са сред най-ранните познати произведения на българското килимарско изкуство от XVII–XIX век.

Четири от експонатите вече са официално идентифицирани като национално богатство от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Това са най-старият български килим (датиран преди 1688 г.), Бакамски (Гарибалда) килим от XVIII век, котленски килим „Сурвакници" от 1869 г. и сливенски килим „Къдрави звезди" от края на XIX век.

Като интересен паралел в залите на Учредителното събрание ще бъде изложен и килимът „Дървета с плодове", който е бил част от интериора на Парламента в София в периода 1950–1975 г.

Официалното откриване на експозицията е в 17,30 ч. на 20 май, а културните ценности и техните истории ще бъдат представени от живеещия във Велико Търново нидерландски колекционер Якоб ван Бейлен.

Изложбата предлага на посетителите възможност да се докоснат до автентичните истории и майсторството, втъкани в най-старите български килими, оцелели през вековете. Това е първото представяне на част от образците от най-голямата колекция на автентични български килими, които вече са експертно оценени като културни ценности.

