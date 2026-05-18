Дара е №12 в световната класация на Spotify

Дара е 12-ия най-слушан артист в световната класация на Spotify. В момента тя има 1 млн. месечни слушатели. А за нея вече се борят и световни продецунтски компании, похвали я българският ѝ мениджър Саня Армулиева.

Няма вълшебства, не вярвам в тях, но точно такава беше спойката между всички елементи на "Бангаранга". Имаме неревероятен артист с невъобразима енергия, работна етика, присъствие на сцена, специфичен тембър, зверско умение да танцува. Непомалко важно е, че имахме песен, която е празник, позитивна експлозия, която те удря физически преди да разбереш за какво се пее. Оттам нататък и екипът зад сценичното представяне, който беше невъобразим в сравнение с останалите участници, докосна публиката, хореографията беше изумителна, всички говорят за нея. Генерирамме неудържим вайръл ефект в социалните мрежи, каза Саня Армутлива. Тя разказа, че в последните секунди преди да стане ясно, че Дара печели "Евровизия", вече е била убедена в нейната победа.

Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн днес се е свързал с екипа на БНТ. Поискал е още тази седмица да се чуят онлайн, за да започне организацията на конкурса у нас догодина. Малко след това предстои и той да дойде у нас. Предстои "гигантска мобилизация" на музикалния бизнес", предупреди тя.

Според Армутлиева вече няма формула за успех на "Евровизия", а "Бангаранга" е доста различна от предните победители.