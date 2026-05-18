Трупата на Народния ще играе “Бурята” в Олимп на немския театър

След международния успех на спектакъла “Медея” в Мадрид, който беше гледан от холивудската звезда Антонио Бандерас, трупата на Народния театър “Иван Вазов” се подготвя за нова европейска сцена. Актьорите ще изиграят “Бурята” на режисьора Робърт Уилсън по време на 75-ото юбилейно издание на един от най-престижните фестивали за сценични изкуства в света - Wiener Festwochen. Форумът във Виена е основан през 1951 г., като превръща австрийската столица в глобален център за изкуство, представяйки най-доброто от съвременния театър, опера и танц.

“Бурята” ще се играе на 5, 6 и 7 юни на сцената на емблематичния Бургтеатър - определян е като Олимп на немскоезичния театър. Билетите вече са изкупени и представлението ще се играе пред общо 3816 души за трите вечери.

Постановката е сред последните шедьоври на Робърт Уилсън, който почина през 2025 г. В спектакъла участват Веселин Мезеклиев, Василена Винченцо, Радина Боршош, Валентин Ганев, Пламен Димов, Явор Вълканов, Стоян Пепеланов, Зафир Раджаб и др.

