Пророчеството на Ерос Рамацоти, който изпя “Бангаранга” на концерта си в София

Италианските фенове го критикуват, че не подкрепил Сал да Винчи

Само няколко седмици след грандиозния концерт на Ерос Рамацоти в София един неочакван момент от вечерта изглежда почти пророчески днес. По време на разпродаденото си шоу в “Арена 8888” на 24 април италианската звезда изненада повече от 13 хиляди фенове, когато внезапно започна да пее и танцува на фона на “Бангаранга” - песента, с която Дара представи България на “Евровизия”.

Публиката избухна в бурни аплодисменти, а видеото от момента мигновено се разпространи в ТикТок и останалите социални мрежи. Тогава жестът беше възприет като любезен поклон към българската публика. Днес обаче, след историческия триумф на България на “Евровизия”, кадрите се гледат по напълно различен начин.

Видеото с Ерос Рамацоти отново се разпространи навсякъде в мрежите , но този път предизвика сериозна полемика, особено в родината му. Част от италианските потребители обвиниха певеца в неуважение към Сал да Винчи, представителя на Италия на тазгодишния конкурс след победата му на фестивала в Санремо.

Под видеото се появиха десетки критични коментари: “Разочарова ме”, “Липса на уважение към Сал да Винчи”, “Паднал си много ниско” и “Каква тъга”. Според част от феновете Рамацоти е демонстрирал подкрепа към българската песен вместо към представителя на собствената си държава.

Полемиката беше допълнително разпалена и от по-ранни изказвания на самия Рамацоти относно италианската песен за конкурса. В интервю певецът призна, че според него композицията на Сал да Винчи не е най-подходящият избор за “Евровизия”.

“Песента не е лоша, но аранжиментите звучат малко ретро. Хората приемат и такъв стил, разбира се. Но подходяща ли е тази песен за “Евровизия”? Според мен - не. Не мисля, че ни представя по най-добрия начин. Имало е и по-силни песни”, коментира Рамацоти.

В същото време много негови фенове застанаха в негова защита, припомняйки, че изпълнението на “Бангаранга” в София се е случило седмици преди самата победа на България. Според тях жестът е бил просто знак на уважение към страната домакин на концерта от световното турне на Рамацоти Una Storia Importante World Tour.

“Тази песен представлява България, какъв по-добър начин да отдаде почит към българската публика?”, написа един от поддръжниците му в инстаграм. Друг потребител добави: “Хората превръщат всичко, което прави този човек, в скандал. Видеото е от 24 април и той просто е изпял песента, която представлява страната”.

Впрочем “Бангаранга” вече има и италианска версия.