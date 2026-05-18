Васил Найденов открива Sofia Summer Fest

С концерт на голямата звезда Васил Найденов ще бъде открит летният фестивал в столицата - Sofia Summer Fest. Той ще се състои за седми път тази година и отново е разположен в Южния парк зад музея “Земята и хората”. Концертът ще бъде на 22 юли, а след него в програмата влизат театралните спектакли “Код жълто”, “Място, наречено другаде”, “Отчаяни съпрузи” и др. А на 31 юли Иво Димчев ще изнесе концерт “В Ада с Иво”.