Дом на артиста: каузата от Дара, обещан от министър Милошев

15 и 22 май 2027 г. са двата варианта за дата на финала на "Евровизия" в България

Артистите у нас да имат своя дом - това е новата кауза на Дара.

“Имам голяма мечта в България да създадем дом на артистите и да започнем да съществуваме като среда и като общество. Имам тази идея от вече 4 години и искам да помогна да създадем едно пространство, в което музиканти, актьори, фотографи да могат да творят. Тези пространства дават шанс на много хора, независимо с какви възможности, да се развиват”, каза тя по БНТ ден след като се прибра от Виена.

“Когато Дара е патрон на една такава инициатива, тя има много добро начало и старт. Това е вдъхновение за цялата нация”, отговори ѝ министърът на културата Евтим Милошев, засякъл се с певицата в студиото на обществената телевизия. Дара и министър Евтим Милошев в студиото на БНТ

“Аз много обичам да си спазвам обещанията! Надявам се да мога да разчитам на вашата дума!”, провокира го тя.

“Току-що публично сложихме начало на тази идея”,

отговори ѝ Милошев и обеща, че такъв дом наистина ще има.

“Благодарим ти, Дара! Бангаманията ще отмине, но домовете на/за артистите в цялата страна ще останат”, коментираха нейни почитатели във фейсбук.

Буквално половин час след гостуването си министърът на културата се срещна и с генералния директор на БНТ Милена Милотинова и започнаха разговорите за домакинството на “Евровизия” у нас догодина.

“Година време изглежда много, но не е така, тъй като има твърде много работа да се свърши, за да посрещнем достойно “Евровизия”, каза Милотинова. Именно БНТ ще бъде основният организатор на конкурса, който се прави от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

Два са вариантите за потенциални дати за конкурса в България през 2027 г., пише Eurovision Spot. Първият е двата полуфинала да са на 11 и 13 май с финал на 15 май. Другата опция е полуфиналите да са на 18 и 20 май, а финалът - на 22 май.

Министър Милошев вече обяви, че правителството ще направи организация за домакинстването още тази седмица. В нея ще бъдат включени всички институции, които могат да помогнат за нея, като ще бъдат ясно разписани логистиката, телевизионната реализация, маркетингът и рекламата, транспортът, легловата база.

Предстои да се реши и къде страната ни да посрещне “Евровизия”.

София сякаш е логичният избор,

но кметът на Бургас Димитър Николов почти веднага обяви и кандидатурата на морския град. Пожела го обаче и Варна, а кметът на Пловдив се обадил миналата вечер лично на Милошев, тъй като и неговият град бил готов да приеме престижния конкурс и неговите гости.

България обаче все още изживява еуфорията от победата на Дара. Затова на 19 май Столичната община организира голямо посрещане на певицата от 18,00 ч на площад “Княз Александър Първи”. Очаква ни незабравимо музикално парти с DJ, приятно настроение под открито небе и една вечер, в която да демонстрираме колко обичаме нашата Дара, посочват от Столичната община.

