Актьорът Даниел Пеев-Дънди спечели "Като две капки вода". Финалът се състоя в столичната зала "Арена 8888 София" пред 12 хиляди зрители. На второ място се класира Емилия, а трети остана Иво Димчев.

Победителят обяви, че ще дари наградата си на Боян Христов, който се лекува от рак. Дънди спечели вота на зрителите, след като изпълни парче на AC/DC.

Тримата финалисти бяха част от голямата четворка, в която бе и Алекс Раева. Те стартираха надпреварата с по две точки. Останалите 5 участници също бяха допуснати до финала, но с 0 точки за начало. А зрителите бяха тези, които определиха трите челни места.

В началото на шоуто пред публиката излезе продуцентът Маги Халваджиян и обяви, че сезонът "Слънце" е най-гледан в историята на "Като две капки вода". "Силни аплодисменти за Дара, трябваше някой да изгрее над хейта. Такъв успех България не е имала", каза той пред публиката и добави: "Уморихме се от лоши новини, от калпави управници и вечно мрънкащи хора. Този сезон ни накара да гледаме от хубавата страна на нещата. Постигаме повече, когато сме приятели".

Стартът на финала бе даден с песента на Тоника СВ "Приятели", която бе изпълнена от целия екип на шоуто. На сцената освен озвучители, оператори, монтажисти и т.н., се включиха също Михаела Маринова и Рафи.

Първите думи на водещите Герасим Георгиев-Геро и Димитър Рачков също бяха за първото място на Дара на Евровизия. "Бангаранга, България! Преди два дни едно момиче направи нещо, което никой не беше правил за България. Направи го въпреки хейта. Горди сме, че тръгна от "Х Фактор" и беше финалист в "Като две капки вода". Накара ни да си вярваме много повече", казаха те и цялата зала избухна в дълги аплодисменти.

На финала Весела Бабинова влезе в образа на Лейди Гага, Пламена пя като Лили Иванова, Виктор като Джеймс Браун, Симона като Кристина Агилера, Борис като Елвис Пресли.

От голямата четворка Дънди изпя парче на AC/DC, Иво Димчев излезе пред публиката като Васил Найденов, Алекс Раева като Мадона, Емилия като Паша Христова.