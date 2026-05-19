Рене Карабаш е сред финалистите за наградата "Букър"

Българската писателка Рене Карабаш е сред шестимата финалисти за международните награди "Букър" с романа си "Остайница".

Карабаш е в краткия списък от шестима финалисти на най-престижната световна награда за преводна художествена литература. Те са избрани сред 128 заглавия.

Романът на българката "Остайница" е преведен на английски език от Изидора Анжел под името "She Who Remains". А Рене Карабаш всъщност е псевдоним на Ирена Иванова.

Журито определя книгата като "изящно написан и брилянтно наблюдателен разказ" за млада жена в съвременна албанска патриархална среда, чийто път към себепознанието започва с кръвно отмъщение.

Това е второто значимо българско присъствие, след като през 2023 г. "Времеубежище" на Георги Господинов спечели наградата заедно с преводачката Анджела Родел.

При международния "Букър" се отличават едновременно авторът и преводачът, а голямата награда от 50 000 паунда се разделя поравно между двамата, докато всяка книга от краткия списък получава по 5 000 паунда, също поделени между автор и преводач, съобщава БНР.

Церемонията по връчване на наградите Букър ще се състои тази вечер, след 12 часа в полунощ българско време. Тя може да бъде наблюдавана на живо в официалния ютюб канал на Booker Prize.