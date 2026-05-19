ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

40 пожара у нас, четирима са пострадали

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22875780 www.24chasa.bg

Легендата Франко Неро идва в Стара Загора, ще получи награда

1752
Кметът на Варна Благомир Коцев връчи Почетен знак на кмета с лента на италианския актьор Франко Неро Снимка: Орлин Цанев Снимка: Орлин Цанев

Италианският актьор Франко Неро ще бъде специален гост на 13-то издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино „Златната липа", който ще бъде открит на 30 май в Стара Загора. На специалната церемония по откриване на събитието той ще получи голямата награда „Златната липа" за цялостен принос в киното. Това съобщиха от пресцентъра на кинофорума.

По традиция във втория фестивален ден Неро ще открие звезда с името си в Алеята на славата в Стара Загора и ще засади своя липа в пространството пред Старозагорската опера.

Франко Неро, чието име е тясно свързано със златната ера на европейското кино, има повече от 200 роли в кариерата си, продължаваща над шест десетилетия. Световната известност на актьора идва през 1966 г. с легендарната му роля в култовия филм „Джанго" на Серджо Корбучи. Образът на мълчаливия стрелец, изигран от Франко Неро, се превръща в един от най-разпознаваемите персонажи в историята на киното и го утвърждава като международна звезда, пишат от кинофестивала.

След този успех следват участия в редица значими продукции, сред които „Библията" на Джон Хюстън и „Камелот", за който получава номинация за „Златен глобус". Франко Неро участва и в някои от скорошните холивудски заглавия като „Джанго без окови" и „Джон Уик 2".

В своята богата кариера Франко Неро работи с някои от най-големите имена в световното кино, сред които личат имената на Джон Хюстън, Луис Бунюел, Райнер Вернер Фасбиндер, Куентин Тарантино и др. Той е кавалер на Ордена за заслуги към Италианската република и носител на звезда на Алеята на славата в Холивуд. На снимачната площадка на филма „Камелот" Франко Неро среща любовта на своя живот – британската актриса Ванеса Редгрейв.

В рамките на „Златната липа" 2026 Франко Неро ще представи и романтичната драма „Щастливи дни", в която изпълнява една от водещите роли. Филмът е включен в специалната селекция на фестивала.

Кинофестивалът „Златната липа" ще се проведе от 30 май до 3 юни. В конкурсната и извънконкурсната програма форумът ще представи на жителите и гостите на Стара Загора филми от 18 държави.

Кметът на Варна Благомир Коцев връчи Почетен знак на кмета с лента на италианския актьор Франко Неро Снимка: Орлин Цанев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)