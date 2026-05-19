Националната библиотека представя посветена на годишнината от гибелта на Христо Ботев

В централното фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" днес в 11 ч. ще бъде открита изложбата „150 години безсмъртие", посветена на 150-годишнината от гибелта на поета и революционер Христо Ботев, съобщават от културната институция. Експозицията е организирана съвместно от Националната библиотека и Университета по библиотекознание и информационни технологии и ще продължи до 18 юни.

Изложбата представя ценни архивни документи, съхранявани в Българския исторически архив на Националната библиотека, свързани с живота и революционната дейност на Христо Ботев. Сред тях са материали от периода 1875–1876 г., отразяващи участието му в Българския революционен централен комитет, документи за преминаването на Ботевата чета с кораба „Радецки", както и кореспонденция със значими личности от епохата.

Посетителите могат да видят удостоверението, издадено от Ботев на капитан Дагоберт Енглендер за завладяването на парахода „Радецки", както и преписка между Захари Стоянов и капитана, съдържаща спомени и сведения за четата. В експозицията са включени и семейни документи – писмо на Ботьо Петков, телеграма от Христо Ботев до брат му Кирил Ботев и прочувственото прощално писмо до съпругата му Венета, доведения му син Димитър и дъщеря му Иванка.

Акцент в официалното откриване ще бъде представянето на една от най-ценните реликви на Националната библиотека – личния бележник на Христо Ботев от 1875–1876 г. В него се съхранява единственият запазен ръкопис на стихотворението „Обесването на Васил Левски" в две редакции със саморъчни бележки на поета, както и сведения за пътуванията му и биографични данни за четниците от Ботевата чета.

Поради изключителната му историческа стойност и специалните условия за съхранение, оригиналът на бележника се изважда от трезора на библиотеката само при особени случаи. Откриването на експозицията предоставя една от редките възможности той да бъде видян от широката публика.