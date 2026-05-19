Популярен актьор на среща с Тръмп, за да настоява за данъчни облекчения за Холивуд

Холивудският актьор Джон Войт се е срещнал с президента Доналд Тръмп по-рано тази година, за да настоява за въвеждането на федерални данъчни стимули в подкрепа на филмовата и телевизионната продукция в Съединените щати. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на представители на актьора.

Неразгласената досега среща в Белия дом на 11 февруари е част от усилията на Холивуд да си осигури федерална подкрепа в борбата срещу изнасянето на кинопродукция в чужбина, допълва агенцията.

Говорител на Белия дом заяви, че Тръмп е „ангажиран с това да направи Холивуд велик отново" и администрацията му „проучва всички възможни политически мерки", за да гарантира, че Холивуд ще остане ключова сила в американската култура.

През януари 2025 г. Тръмп назначи Войт, известен с ролята си във филма „Среднощен каубой" от 1969 г. и като баща на Анджелина Джоли, за един от тримата специални посланици за Холивуд, заедно със Силвестър Сталоун и Мел Гибсън.

Войт работи с коалиция, в която участват Американската асоциация на филмовата индустрия (Motion Picture Association), Гилдията на режисьорите в САЩ (Directors Guild of America) и профсъюзи, представляващи актьори, сценаристи и други професионалисти от индустрията, с цел да бъде ограничено изтичането на продукции към чужди държави.

Главният изпълнителен директор на SP Media Group Стивън Пол, който е и агент на Войт, както и президентът на компанията Скот Карол, са предложили 20% федерално данъчно облекчение за разходите за труд при филмови и телевизионни продукции, реализирани в САЩ.

Допълнителни стимули от 5% биха могли да бъдат предоставяни за независими филми или за снимки в райони, засегнати от бедствия, както и в специално определени „икономически зони". Тези стимули могат да се комбинират със съществуващите данъчни облекчения на щатско ниво.

Целта е производствените разходи в САЩ да станат конкурентни на тези във Великобритания и други държави, които предлагат щедри данъчни стимули, по-ниски разходи за труд и модерна снимачна инфраструктура.

През последните години редица международни стимули привличат филмови и телевизионни продукции извън Съединените щати. Според компанията ProdPro, която следи световното филмово и телевизионно производство, снимането на филми в САЩ е намаляло с 10% през първото тримесечие спрямо същия период на миналата година.

САЩ са формирали около 38% от световната филмова и телевизионна продукция през първото тримесечие на 2026 г., докато Великобритания и Канада заедно са представлявали близо една трета от глобалния обем, сочи още докладът на ProdPro.

През септември 2025 г. Тръмп предложи и идеята за 100% мито върху филми, произведени в чужбина, като начин кинопроизводството да бъде върнато обратно в Съединените щати.

Представители на индустрията приветстваха желанието на Тръмп да ограничи изнасянето на продукции, но подчертаха, че данъчните стимули биха били по-ефективно решение, предава БТА.