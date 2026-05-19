Когато си на път, динамиката е гарантирана – нови места, вълнуващи приключения и планове в движение. Но дори и най-хубавото пътуване може да поднесе непредвидени моменти – промяна в програмата, резервация в последния момент или нужда бързо да намериш пътя си в непознат град. Именно тогава спокойствието да останеш онлайн се превръща в част от приятното и безпроблемно преживяване.

Днес телефонът е много повече от средство за комуникация. Той е карта, преводач, достъп до билети, резервации и любими места. А когато сме далеч от дома преживяването става по-лесно и спокойно, когато имаме връзка със семейството и приятелите си.

Независимо дали става дума за близки или далечни дестинации, Travel Pass роуминг пакетите от Vivacom дават свободата да останеш онлайн навсякъде – без нужда от смяна на SIM карта и без притеснения. Пакетите осигуряват предвидим роуминг в над 70 дестинации по света, така че семействата да останат онлайн навсякъде по време на пътуване.

До края на месец май клиентите могат да се възползват от 50% отстъпка за 7-дневни пакети с 3 GB и 15-дневни пакети с 5 GB мобилен интернет. И двете опции осигуряват също така и преференциални цени за входящи и изходящи разговори. Travel Pass роуминг пакетите могат да бъдат активирани към планове Unlimited от Vivacom.

Vivacom даде старт на атрактивните роуминг оферти със специална кампания с участието на Националния отбор по художествена гимнастика. Тази година телекомът е основен спонсор на Българска федерация по художествена гимнастика и подкрепя златните момичета по пътя им към успеха. За тях пътуванията са част от ежедневието – състезанията и тренировките по целия свят често ги отвеждат извън България. Именно в тези моменти е важно да останат свързани, за да споделят успехите си и да бъдат близо до хората, които ги подкрепят.

Пакетите Travel Pass са валидни в едни от най-посещаваните туристически дестинации по целия свят – от съседни държави като Сърбия, Турция, Македония, презокеански държави като САЩ, Канада, Мексико, до екзотични дестинации като Австралия, Перу, Индия, Китай, Япония, Коста Рика, Мароко, Египет и много други. Така потребителите могат да планират своето пътуване с увереност, че ще разполагат с лесен и предвидим достъп до интернет, независимо колко близо или далеч се намират.

Изборът и активацията на пакет става лесно и удобно. Клиентите могат бързо да открият подходящия Travel Pass роуминг пакет, въвеждайки желаната дестинация в търсачката на сайта, избират подходящия пакет според потреблението или периода на валидност, след което го активират през мобилното приложение My Vivacom.

С Travel Pass Vivacom дава свободата да бъдеш навсякъде и силата да избереш своята посока.

Разбери повече тук.