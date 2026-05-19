Кой ще е новият Джеймс Бонд?

Пет години след последния филм за Джеймс Бонд - кастингът за наследник на Даниъл Крейг най-после започна.

За първи път този процес ще се изпълнява под пълния контрол на Amazon MGM Studios, след като компанията на Джеф Безос придоби пълните права върху легендарния герой от досегашните продуценти.

Студиото вече обяви, че новият филм ще се режисира от Дени Вилньов (Dune), а създателят на Peaky Blinders Стивън Найт ще е сценаристът.

Нина Голд - една от най-известните кастинг директорки в индустрията, която е работила по Game of Thrones, The Crown, Star Wars - ще отговаря за избора на новия Бонд.

Това е сериозен сигнал, че студиото търси актьор с комбинация от престижен драматичен профил и масова привлекателност.

Основните критерии са той да има силно присъствие на екран и сексапил, да бъде убедителен в образа на митичния британски шпионин и да е достатъчно млад, за да може да играе водещата роля в поне 3-4 филма.

Кои са актьорите, които най-често са спрягани за евентуални кандидати за образа на агент 007?

Джейкъб Елорди

27-годишният актьор е роден в Австралия, но е сред имената на фаворитите. Елорди стана световно известен с ролята си в сериала Euphoria. Последва пробивът му в киното със Saltburn на Емералд Фенел, където играе богат аристократичен наследник.

Елорди получи номинация за "Оскар" благодарение на образа си на чудовището във "Франкенщайн" на Гийермо дел Торо, a 2026 започна с неговата роля в "Брулени хълмове" с Марго Роби. Засега все още няма големи филмови награди, но е една от най-популярните звезди на Gen Z.

Дали това е достатъчно, за да се превърне в класически шпионин - не е сигурно. Освен че е австралиец, може би Елорди е "прекалено известен", за да убеди публиката, че е подходящ.

Калъм Търнър

Търнър започва кариерата си първо като модел, а след това като актьор. Днес 35-годишният партньор на певицата Дуа Липа има няколко роли в престижни продукции като "Фантастични чудовища" по мотиви от романите на Дж. К. Роулинг и военния сериал Masters of the Air, продуциран от Стивън Спилбърг. Калъм Търнър КАДЪР: Екс/@Polymarket

Daily Mail твърди, че Търнър вече е избран за главната роля - и това е "най-зле пазената тайна" в киносредите - а приятелката му ще запише тематичната песен за новия филм.

Ако е вярно, че Amazon търсят по-млад актьор за 007, обаче не е сигурно дали биха заложили на него.

Арън Тейлър-Джонсън

Актьорът има доста опит в екшън филми като Kick-Ass, Avengers: Age of Ultron, Godzilla, Tenet, Bullet Train и др. Има и драматичен талант, който показа с ролята си на младия Джон Ленън в Nowhere Boy.

Британски медии твърдяха през 2025 г, че той е получил предложение да бъде новият Джеймс Бонд, но досега това не е потвърдено. Фактът, който промени залозите в негова полза, беше изборът му за посланик на часовниците Omega - фаворитите на филмовия герой. Арън Тейлър-Джонсън КАДЪР: Екс/@CultureCave_

Арън Тейлър-Джонсън също е на 35, както Калъм Търнър.

Том Франсис

Най-неочакваното име в списъка е на човека, който има повече опит в театъра и мюзикълте, отколкото в киното.

26-годишният Том Франсис привлече огромно внимание с ролята си на Джо Гилис в новата сценична версия на Sunset Boulevard с Никол Шерцингер в лондонския Уест Енд и Бродуей.

Франсис има номинации за престижни театрални награди и получава признанието на критиците за комбинацията от елегантност, интензивност и хладно присъствие. Том Франсис КАДЪР: Екс/@JeremyMingot

Фактът, че не е много познат на масовата публика, може и да е предимство за спечелването на роля, която поглъща цялата кариера на избраниците.

Харис Дикинсън

28-годишният британец все по-често се споменава сред възможните кандидати за следващия Бонд. Големият му пробив беше филмът Babygirl с Никол Кидман, който го показа като актьор с опасно присъствие на екран. Критиците го харесват заради умението да бъде едновременно уязвим и агресивен според това каква роля играе, пише "Булевард България".

Неудобството може да възникне само от факта, че Дикинсън вече е ангажиран с друг мегапроект - амбициозната идея на Сам Мендес да създаде четири поредни филма за музикантите от Бийтълс. Образът на Джон Ленън, за който той беше избран, ще изисква от него години работа.