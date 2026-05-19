Дара ще пее на гръцките музикални награди "MAD Video Music Awards"

снимка: РОЙТЕРС

Победителката от тазгодишната "Евровизия" Дара (DARA) ще участва в тазгодишното издание на наградите "MAD Video Music Awards" в Атина, които ще се проведат на 17 юни, съобщи  Bulgaria ON AIR.

Очаква се участието ѝ на наградите MAD да бъде един от акцентите на вечерта, като не е изключено тя да изпълни "Banagaranga" - песента, която я изведе на върха на "Евровизия".

Пристигането на Дара в Гърция потвърждава за поредна година тясната връзка между "Евровизия" и гръцката музикална сцена, както и значимостта, която наградите "MAD Video Music Awards" продължават да имат като едно от най-важните музикални събития на годината.

