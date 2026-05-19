Връчиха наградите от XI Национален конкурс за поезия "Дамян Дамянов" в Сливен

Голямата награда беше присъдена на Николай Дялков за стихосбирката ,"Вертикален кръстопът"

В Сливен се проведе церемонията по връчване на наградите в XI Национален конкурс за поезия ,"Дамян Дамянов", организиран от община Сливен. Тази година в конкурса участваха 62 автори от цялата страна, съобщават от общинския пресцетгър..

Председател на журито беше поетесата и съпруга на Дамян Дамянов Надежда Захариева. В поздравителен адрес до нея кметът на Сливен Стефан Радев, посочва, че нейното име и творчески път са ,"пример за всеотдайност към българската литература и духовност", а с участието си тя придава ,"особена стойност и авторитет на конкурса". Поздравителният адрес ѝ беше връчен от заместник-кмета на Сливен Пепа Чиликова. Тя връчи и наградите на отличените автори.

Голямата награда ,"Дамян Дамянов" беше присъдена на Николай Дялков за стихосбирката ,,Вертикален кръстопът". Отличието за дебют получи Анна Петрова-Дюлгерова за ,"На чаша вино", а специалната награда на Сливенска митрополия беше присъдена на Ива Харизанова за книгата ,,По следите на Живия Бог".

В поздравлението си Стефан Радев определя конкурса като значимо културно събитие, което съхранява духа на Дамян Дамянов и насърчава развитието на съвременната българска поезия.

Надежда Захариева благодари на община Сливен за това, че съхранява паметта на Дамян Дамянов. Тя сподели и любопитно откритие от архива на поета – неизвестен досега текст, който показва, че той е имал намерение съвместно с композитора Тончо Русев, да създаде песен, посветена на родния му Сливен. По думите й това откритие е било изненада дори за самата нея и носи допълнителна емоционална стойност към събитието.