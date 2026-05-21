Компанията насочва инициативите си към две средища на духа в Родопите

Наближава 24 май – най-светлият празник на българската просвета, култура и духовност, празник, олицетворяващ традициите на народа ни, съхранили го в най-мрачни периоди от неговата история. Тези традиции, които са израз на неговата идентичност и които са залог за бъдещето му, заслужават всестранна подкрепа.

Има места в България, където времето не просто минава, а се натрупва като памет. Памет в камъка, в дървото, в гласа на гайдата, в шепота на старата църква. Родопите са едно от тези места. Те разказват тихо и помнят дълбоко. И точно затова всяка грижа за тяхното духовно и културно наследство е повече от жест. Тя е избор каква България искаме да оставим след себе си.

Сред най-силните образи на живата памет стоят две на пръв поглед различни, а всъщност дълбоко свързани средища на българския дух. Именно в тази посока са инициативите на групата компании „ЛУКОЙЛ“ в България, която подкрепя опазването на българските културни традиции и духовни ценности.

Националното училище за фолклорни изкуства (НУФИ) „Широка лъка“ е образователна институция с висок обществен авторитет - резултат от дългогодишнаи последователна работа на целия училищен екип. Поколения ученици от цялата страна се обучават в училището на народно пеене, гайда, гъдулка, кавал, тамбура и български танци.

През 2026 г. НУФИ получи дарение от „Лукойл” за изработване на национални костюми и за поощрителни стипендии. Така ще бъдат подкрепени художествено-творческата дейност на училището и ученици, постигнали високи резултати в професионалното музикално обучение.

„С това дарение „Лукойл” става част от голямото семейство на Националното училище за фолклорни изкуства “Широка лъка“, чиято мисия е да съхрани българщината, традициите и културата, да възпитава младите хора в любов и вяра към всичко изконно българско, да запази голямото и вечното – българския музикален фолклор“, казва директорът на училището Стоянка Тенова-Илчевска.

Но всяка жива традиция има своето начало, скрито назад във времето. Още преди появата на училища като НУФИ българският дух и вяра се съхраняват и предават в други средища - килийните училища. В продължение на векове те остават онези убежища на писмеността и вярата, в които народът ни съхранява най-същественото от себе си. Възникнали към църкви и манастири, те дълго време са единствените християнски училища по българските земи. В тях децата се учат да четат, да пишат, да пеят църковни песнопения, да смятат, но още по-важното е, че в тях се съхранява духовната нишка на българското самосъзнание.

Килийното училище в Чепеларе

Килийното училище в Чепеларе е първото в региона. То е построено през 1841 г., само седем години след съзиждането на църквата „Св. Атанасий Велики“, която се намира в съседство. Училището преминава през различни етапи - класно, а по-късно и неделно училище, където от 1946 до 1952 г. Евстати Янков обучава децата на вероучение. След това сградата намира нов живот като етнографски и църковен музей, приютява библиотеката на храма, а за известно време служи и за дом на енорийския свещеник.

В по-ново време поради липсата на средства за поддръжка сградата започва да се руши - покривът протича, избива влага и тя става неизползваема. „Лукойл” се отзова на призива на църковното настоятелство, подкрепено от кмета на Чепеларе Боран Хаджиев, и предостави средства за ремонт на покрива на сградата на килийното училище.

„С Божията благодатна помощ и по усърдието и помощта на всички ни тази сграда пак може да бъде в голяма полза на енорията и църквата, защото е добро място, където може да бъде възстановено неделното училище, да бъде подредена и съхранена ценната църковна библиотека“, посочва отец Симеон Даскалов. „Ценните стари църковни книги и утвар отново ще намерят сигурно място за съхранение. Оценяваме високо и сме благодарни на „Лукойл” за дарението“, допълнва кметът Боран Хаджиев.

Така съхраненото в миналото намира своето място и днес.

Ако килийното училище в Чепеларе е образът на онова начало, в което народът ни е съхранил своите познание, култура и духовност, то НУФИ „Широка лъка“ е доказателство, че те не са останали в миналото. Там фолклорът не е музейна ценност, а живо знание, което се усвоява с труд, дисциплина, талант и любов.

Защото България не се пази само в архивите. Тя живее в песента, в училището, в храма, в носията и в хората, които я продължават.

А когато подкрепата достига до местата, където паметта още тупти, тя не е просто жест към културата. Тя пази живата памет на България.