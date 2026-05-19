Груув рок легендите от САЩ Clutch свирят в НДК в сряда

Американските груув рок легенди Clutch ще свирят в сряда вечерта в зала 3 на НДК. Заедно са от 1991 г., записали са 13 албума и обикалят по света от три десетилетия, но за първи път идват в България. Феновете ще имат възможност да чуят на живо тежките рифове и опияняващите рефрени на вокалиста Нийл Фалън, китариста Тим Султ, барабаниста Жан-Пол Гастър и басиста Дан Мейнс.

Clutch на живо е уникално усещане заради специфичната атмосфера на концертите, на която група и публика са едно цяло. Тази пролет бандата обикаля Европа. Идват от Букурещ, а след шоуто в НДК заминават за Гърция.

Притежателите на Mastercard могат да си купят билет с 30% отстъпка до 11 ч. в сряда, съобщават организаторите от Fest Team. За същия период ще се продават билети с отстъпки и за концертите на Iron Maiden на 26 май (10%) и на Garbage (15%), които ще свирят на 28 май.