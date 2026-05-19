Хиляди посрещнаха Дара в София, за да празнуват и да пеят "Бангаранга" (Видео, снимки)

Хиляди в София се събраха на площад "Княз Александър Батенберг", за да посрещнат Дара след победата й на "Евровизия".

Тълпата се простираше от Царския дворец до президентството, където имаше разположени няколко екрана. Към 18 ч. събитието започна с излъчване на кадри от "Евровизия" и подгряване от гостуващите диджеи с хитовете на Дара "Бангаранга", "Darbie", "Родена такава" и др.

В програмата участват диджеите THEO, Teddy Georgo и Diass, които представиха микс от хитове на Дара, видеоклипове и кадри от нейната кариера досега.

Продават се знаменца с лика на певицата и надпис "ДАРА Е НОМЕР 1" и БЪЛГАРИЯ ОБИЧА BANGARANGA". Снимка: 24 часа

Мерките за сигурност за засилени, полицаи проверяват всеки, който влиза на грандиозното парти.

Малко преди 19 часа по 60-метровия червен килим премина и Дара, докато тълпата скандираше името й. Непосредствено след победата на конкурса на пресконференцията, Дара се пошегува, че очаква от столичния кмет Васил Терзиев да бъде посрещната с червен килим.

Дара откри празненството с "Бангаранга". Тя премина покрай тълпата, събрала се около червения килим, прегръщайки и здрависвайки се с почитателите си. Тълпата я засипа с букети и подаръци.

"Здравейте на всички, много се радвам да ви видя. Изобщо не съм очаквала такова нещо, много благодаря от сърце. Ще запазя този момент до края на живота си. Моята мечта винаги е била да успявам да обединявам хората и да ви видя тук означава много за мен. Благодаря, че ми сбъдвате мечтата", каза Дара в началото на празненството.

"Исках да ви кажа, че "Бангаранга" е влязла в глобалната класация на Spotify и в момента е на 11 място в целия свят. Има и голям шанс да влезе и в класацията на Billboard, което просто не е за вярване", каза още Дара.

Тя призова феновете да стриймват песента, за да може да бъде постигнат и този успех.

След това Дара пожела да се снима с тълпата и издигна плакат, на който пише "Fred Again, lets collab".

Fred again (истинско име Frederick Gibson) е британски музикален продуцент, DJ, композитор и изпълнител от Лондон. Става особено популярен след 2022 г. със своите емоционални electronic/house сетове и проекта Actual Life, в който използва гласови бележки, клипове от социални мрежи и реални житейски моменти като част от музиката си.

Освен първото място на "Евровизия", Дара отбелязва и 10 години от началото на кариерата си.

На празненството присъстваха кметът на Варна Благомир Коцев, откъдето е и родом Дара, също и генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

Кметът на София Васил Терзиев подари на Дара плакат, на който пише "Дара, отключи сърцата ни".