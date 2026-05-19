Експерти: Хари и Меган размиват границата между монархия и Холивуд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Осем години след приказната сватба на принц Хари и Меган Маркъл в Уиндзор, двамата продължават да вървят по свой собствен път.

След шумното си оттегляне от кралските задължения през 2020 г., херцогът и херцогинята на Съсекс промениха изцяло правилата - с холивудски договори, откровени интервюта и постоянно присъствие в медиите, което според информации тревожи както дворцовите съветници, така и висши членове на кралското семейство.

„Има огромна разлика между това, което монархията предлага, и това, което Хари и Меган правят в момента", казва кралският експерт Ричард Фицуилямс пред Fox News Digital.

Той посочва като контраст успешното държавно посещение на крал Чарлз III в САЩ и официалната визита на принцесата на Уелс Кейт Мидълтън в Италия - първото ѝ официално пътуване от повече от три години.

„Те се опитват да постигнат нещо подобно на позицията „наполовина вътре, наполовина вън" в кралското семейство - идея, която кралица Елизабет отхвърли. Въпреки това фамилията Съсекс все още генерира огромно медийно внимание."

Според друг кралски коментатор - Хилари Форуич - това, което кралица Елизабет II е смятала за „напълно неприемливо", днес се е превърнало в начин на живот на Хари и Меган.

„Те размиват границата между обикновени граждани и знаменитости, използвайки кралските си връзки", твърди тя. „Всяко тяхно пътуване е организирано почти като фалшива кралска обиколка, а сякаш монетизират почти всеки момент."

Напрежението започва още през януари 2020 г. на прочутата „среща в Сандрингам", където покойната кралица ясно заявява, че няма да има вариант „наполовина вътре, наполовина вън". С други думи - двойката не може едновременно да печели от частни бизнес начинания и да изпълнява официални кралски задължения.

По-късно кралицата публично подчертава, че „не е възможно" Хари и Меган да продължат „да живеят в обществена служба" извън рамките на монархията. В отговор двамата заявяват: „Всички можем да живеем в служба на обществото. Службата е универсална."

През март 2020 г. те официално се оттеглят като висши членове на кралското семейство, посочвайки натиска от британската преса и липсата на подкрепа от двореца. След преместването си в Монтесито, двойката започва открито да говори за проблемите си чрез интервюта и документални продукции.

Мемоарите на Хари от 2023 г. - Spare ("Излишен") - допълнително обтягат отношенията му със семейството, тъй като съдържат множество лични разкрития за кралската фамилия.

През последните години Хари и Меган направиха публични посещения в Нигерия, Колумбия и Австралия, насочени към благотворителни каузи. Тези почти дипломатически обиколки включваха официални срещи и широко отразени медийни появи.

Поддръжниците им ги виждат като продължение на хуманитарната им дейност, но критиците - особено сред кралските среди - ги наричат „фалшиви кралски турове", опитващи се да имитират официалните ангажименти без подкрепата на короната.

По време на неочаквано посещение в Украйна през април Хари е попитан за етикета „неработещ кралски член". Той отговаря:

„Не, аз винаги ще бъда част от кралското семейство... Тук съм, работя и правя това, за което съм роден."

Според Фицуилямс обаче посещението им в Австралия през април е било „кралска обиколка във всичко освен по име", тъй като Австралия остава част от кралствата на Чарлз.

Други коментатори обвиняват двойката, че смесва благотворителни инициативи с комерсиални проекти - от уелнес събитията на Меган до речи на Хари за психично здраве.

Фотографът и телевизионен коментатор Хелена Чард смята, че Хари и Меган „абсолютно размиват границата между частен бизнес и монархия".

„Успешните работещи членове на кралското семейство действат като екип и подкрепят краля в държавните му задължения. Те не се конкурират", казва тя.

Според нея двамата осъзнават, че глобалната им значимост продължава да идва именно от кралския им статус, въпреки че вече не са действащи кралски особи.

Чард дори предполага, че шест години след напускането на монархията Хари и Меган „може би изчерпват опциите си" като независими фигури.

„Обявяват нови проекти с огромен шум, но всичко бързо заглъхва", твърди тя. „Няма яснота, постоянство или обща линия в работата им."

Не всички са съгласни. Кралският експерт Иън Пелам Търнър защитава двойката и смята, че те никога не са крили желанието си да използват глобалната си популярност, за да подкрепят каузите, които ги вълнуват.

„Винаги съм подкрепял Хари и Меган и съм посочвал двойните стандарти", казва той. „Те искат да изградят позитивен образ на кралското семейство в Америка."

Въпреки това перспективите за помирение с останалата част от кралската фамилия изглеждат все по-малки.

Авторката Сали Бедел Смит казва пред People:

„Те прекрачват границите и правят помирението много по-трудно."

Според Форуич принц Уилям е особено защитнически настроен към институцията и дългосрочната ѝ репутация.

„И Чарлз, и Уилям без съмнение са силно разочаровани, че Съсексови подкопават споразумението, постигнато с кралица Елизабет на срещата в Сандрингам."

Междувременно Меган все повече се насочва към света на инфлуенсърите. Според списание People тоалетите ѝ по време на посещението в Австралия са били свързани с AI платформа за пазаруване, чрез която последователите могат директно да купуват дрехите, които носи - а тя получава комисиона от продажбите.

Само за първите три дни страницата ѝ е привлякла над милион посещения, а няколко артикула са били разпродадени.

Тя участва и в женски уелнес ретрийт, където VIP пакет за 3199 долара включвал групова снимка с нея и продукти от лайфстайл марката ѝ.

В бъдеще двамата очевидно продължават да разширяват посткралската си империя. Меган развива своя лайфстайл бранд, а Хари остава фокусиран върху Invictus Games и кампаниите за психично здраве.

Двойката също така прави сериозна заявка в Холивуд. Потвърдено е, че работят по филм за Netflix - адаптация на книгата No Way Out, разказваща за британски войници, попаднали в обсада в Афганистан.

Проектът е особено личен за Хари, който е служил два пъти в Афганистан като част от британската армия. Сценарият се очаква да бъде написан от номинирания за „Оскар" Мат Чарман.

„Годишнината от сватбата на Хари и Меган трябва да символизира сила, устойчивост и единство", заключава Чард. „Може да се каже, че са устойчиви - защото просто няма да спрат."