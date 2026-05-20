Съпругът на Дара като лекар воюва срещу рака с канабис

"Процъфтявам на пресечната точка на науката, технологиите и комерсиализацията", споделя в LinkedIn д-р Ервин Иванов, който е и предприемач

Професиите им нямат нищо общо, но според певицата и двамата творят - тя в музиката, а той във фармацевтиката

Тя е буря с взривяваща енергия. Той притежава силата да я насочва и съхранява в трудните моменти. Дарина Йотова (DARA) се превърна в един от най-категоричните победители на "Евровизия", спечелвайки вота и на журито, и на публиката, но преди това почти се отказа от тази мечта. За щастие, д-р Ервин Иванов, нейният съпруг, не позволява това да се случи и я подкрепя да се бори въпреки вълната от хейт, който я заля.

Двамата на пръв поглед изглеждат като пълни противоположности. Професиите им нямат нищо общо, макар че Дара не мисли така. Според нея и двамата творят - тя в музиката, а той в медицината. Съпрузите владеят химията на креативността, създават формули и рецепти за продукти, които са полезни на другите.

36-годишният Ервин Иванов е лекар и произхожда от уважавано семейство от Дулово. Има докторска степен по фармакология, фармакокинетика и химиотерапия от Медицинския университет в София (2022-2024 г.). Придобива и магистърска степен по "Медицина на начина на живот" от Университета на Тесалия в Гърция (2023-2025 г.). Още преди това е работил като фармацевтичен асистент (2013-2014 г.), бил е и асистент по онкологична гръдна хирургия във Военномедицинската академия в София (2013-2014 г.).

Докторската му дисертация "Противотуморна активност на фитоканабиноидите, прилагани като разтвори и иновативни системи за доставяне на лекарства" се фокусира върху овладяването на терапевтичния потенциал на CBD (канабидиол), CBG (канабигерол) и CBN (канабинол) при лечение на терапевтично резистентни видове рак, като тройно негативен карцином на гърдата, карцином на пикочния мехур и кожен Т-клетъчен лимфом (CTCL).

"Основен аспект от работата ми беше разработването и оценката на нови системи за доставяне на лекарства, включително наномицели, полимерни носители и криогели, за подобряване на бионаличността, стабилността и целенасоченото доставяне на канабиноиди - описва своя труд д-р Ервин Иванов в профила си в LinkedIn. - Чрез in vitro проучвания върху множество туморни клетъчни линии демонстрирах антипролиферативни, проапоптотични и антиангиогенни ефекти на канабиноидите, подчертавайки потенциалната им роля в локализираното лечение на рак.

Освен това моето изследване се разшири до антивирусните свойства на CBD, изследвайки потенциала му за инхибиране на репликацията на HCoV-229E, разширявайки допълнително обхвата на канабиноидите в медицинските приложения. Тази работа свързва науката за фармацевтичните формулировки, онкологията и изследванията на канабиноидите, допринасяйки за разработването на терапии от следващо поколение, базирани на канабиноиди, с оптимизирана ефикасност и минимална токсичност."

Д-р Иванов освен всичко е и предприемач. Като съосновател, главен изпълнителен директор и мениджър "Изследвания и разработки" на българска биотехнологична и канабиноидна компания (2014 г.-досега) е ръководил новаторски разработки в областта на екстракцията на канабиноиди, мащабното отглеждане на коноп и индустриалната обработка.

"С практически опит в управлението на 250 хектара конопена култивация изградих и разширих едно от най-големите съоръжения за добив и рафиниране на канабиноиди в света, като в момента разширявам производствения си капацитет 1000 пъти, за да се превърна в най-големия доставчик на канабиноиди в света", пише той за дейността си.

Също така изгражда партньорства с водещи академични институции, включително Българската академия на науките, Техническия университет в София и Атинския университет, за да стимулира авангардни научноизследователски и развойни дейности. През годините успешно набира над 5 милиона евро финансиране в подкрепа и мащабиране на неговите начинания.

"Процъфтявам на пресечната точка на науката, технологиите и комерсиализацията, като непрекъснато разширявам границите на иновациите, мащабното производство, маркетинга и продажбите", казва д-р Иванов.

Той признава, че се посвещава със страст на работата си, защото иска да изведе човечеството на по-добро място. Със своята съпруга Дара Ервин се запознава в дискотека, но огънят бързо пламва помежду им. Тя веднага разбира, че това е нейният мъж. И той не я разочарова в процеса на опознаването им. Двамата са сгодени около година, преди да си разменят брачните халки на 17 май през 2025 г. Преди това поп звездата не вярва в любовта от приказките, защото е дете на разведени родители и още като малка си казва, че никога няма да се омъжи. С времето успява да преодолее тази травма. Но собственият горчив опит също не ѝ е чужд.

Когато изпълнителката пуска песента си "Нищо повече", признава, че е била във връзка, която е отнела гласа, но после е открила човека, с когото може да бъде себе си с всички свои цветове.

"Преди години имах любов, която вместо да дава взимаше. Очакваше, изискваше, контролираше. Не ме подкрепяше, а ми отнемаше дъха и смелостта. Любов, в която изгубих гласа си. Научих се, че миналото се пуска най-лесно чрез изкуството. Затова ви подарявам "Нищо повече" - песента, с която освобождавам миналото. А на истинската си любов давам шанс да ме обича такава, каквато съм - с всичките ми добри и лоши черти, със страховете и смелото ми сърце."

Кадър от сватбата на двойката, 2025 г. СНИМКА: АНГЕЛ ЗАХАРИНОВ

Дара очаква предложението за брак на Ервин, защото той не успява да прикрие добре намеренията си, а я води в магазин, за да види колко е диаметърът на пръста ѝ. Освен всичко самата тя го "заплашва", че ако той не предложи, тя ще го направи. Иванов успява да я изпревари само с един ден по време на романтична почивка в Тайланд, а на следващия - неговият рожден ден, певицата наистина го изненадва с пръстен с лъвска глава.

Двамата сменят датата на голямото събитие няколко пъти. В самия ден всичко се подрежда. Малко дъжд сутринта за късмет, после вятър в косите и слънце в очите до морето, където е сватбата. Дара иска двамата да са заобиколени само от най-близките си, но се оказва, че има много приятели. Дони изнася специален будистки ритуал за щастие в семейството. Младоженците танцуват на Just the Two of Us, като хореографията им е направена от Джими, партньора на Дара от Dancing stars, а Ервин държи да има поддръжка.

Всичко се случва точно както го иска Дара - свобода, парти, любов.

Но вече цяла Европа знае, че тя умее да сбъдва мечтите си. Особено с Ервин до нея.