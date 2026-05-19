Още 4 компании искат да запазят марката "Бангаранга"

Различни компании и частни лица са подали заявки за регистрация на търговската марка "Бангаранга" (Bangaranga), вдъхновена от едноименната песен на певицата Дара, която се превърна в един от най-обсъжданите музикални проекти със своята победа на "Евровизия" 2026. Само в България вече има четири заявки за марката, а още една е подадена в европейското патентно ведомство.

На този фон от музикалната компания "Вирджиния Рекърдс" излязоха с официална позиция, в която предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу опити за „недобросъвестно присвояване" на популярността и репутацията на песента „Bangaranga". От компанията подчертават, че още през 2023 г. са възникнали авторски права върху заглавието, текста и останалите защитими елементи на произведението съгласно българското и европейското законодателство.

Справка в регистъра на Патентно ведомство на Република България показва, че сред заявителите е бизнесменът Филип Харманджиев, собственик на винарна „Дамяница" и „Чифлик Ливади". Той е поискал регистрация на „Бангаранга" на кирилица и латиница в категории, свързани с храни, безалкохолни и алкохолни напитки.

Заявка е подала и компанията Nutrend България, която развива дейност в сферата на спортните и хранителните добавки. Искането ѝ обхваща категории като козметика, фармацевтични продукти, облекло и хранителни стоки.

Има и още двама заявители, чиито имена все още не са публикувани в регистъра. Те са заявили марката в категории, свързани с реклама, развлечения, ресторантьорство, печатни материали и хранителни продукти, пише Off News.

От компанията призоваха всички лица, подали или подготвящи подобни заявки, доброволно да ги оттеглят, за да бъдат избегнати бъдещи административни и съдебни производства.

Ето какво гласи и пълната им позиция:

Във връзка с установени опити от трети лица за подаване на заявки за регистрация на национални и европейски търговски марки, възпроизвеждащи заглавието, текста и/или други отличителни елементи, свързани с песента Bangaranga, която донесе на България историческо международно признание и се превърна в символ на национална гордост, заявяваме следното:

Песента Bangaranga, изпълнена от DARA вече се ползва с изключителна обществена разпознаваемост, широка европейска и световна популярност. Върху текста, заглавието и всички защитими елементи на произведението още през 2023 са възникнали надлежни авторски права съгласно приложимото българско и европейско законодателство.

В този смисъл всякакви действия по заявяване и регистрация на търговски марки от лица, които не са носители на съответните права или не са надлежно оправомощени, ще бъдат разглеждани като недобросъвестни опити за присвояване на чужда репутация, популярност и отличителност, изградени в резултат на огромния творческия труд и обществен отзвук около песента и нейното представяне в рамките на конкурса „Евровизия" 2026.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че ще бъдат предприети необходимите правни действия за защита на правата и законните интереси на правоносителите.

Призоваваме всички лица, подали или възнамеряващи да подадат подобни заявки, доброволно и незабавно да оттеглят действията си, с оглед избягване на последващи административни и съдебни производства.

Екипът на Вирджиния Рекърдс