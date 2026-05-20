Нов рекорд за “Капките” - всеки втори е гледал финала, а сезонът е най-успешният в историята на шоуто

Актьорът Даниел Пеев-Дънди спечели шоуто и дари наградата си на музиканта Боян Христов, който се бори с коварно заболяване

“Това е втората ми победа в епизод на “Капките” и както и първия път, ще даря наградата си на Боян Христов, мой състудент, който се лекува от рак.” С тези думи актьорът Даниел Пеев-Дънди получи чисто нов електрически автомобил в 14-ия сезон на “Като две капки вода”. Трогателният му жест бе видян от всеки втори зрител на обичаното тв шоу. Финалът на сезона “Слънце” събра над 12 хиляди души в столичната зала “Арена 8888 София”, а зрителите пред малкия екран са били с рекордните над 49% от цялата тв аудитория по това време. Шоуто е гледано средно от около половината от зрителите в активна възраст (18-59 г.), сочат данните на пийпълметричната агенция ГАРБ.

Дънди спечели вота на зрителите с хит на AC/DC, влизайки в образа на вокала на легендарната банда - Брайън Джонсън.

На второ място се класира Емилия, а трети остана Иво Димчев

Дънди обаче остави безмълвни не само участниците в шоуто, но и зрителите в залата, обявявайки своето дарение. След това всички избухнаха в аплодисменти, а част от колегите му на сцената му се поклониха.

Актьорът е бил състудент с Боян Христов в театралната академия. Въпреки образованието си младият мъж, получил тежката диагноза, цял живот се занимава с музика. Роден е в Пловдив в семейство, свързано с изкуството, майка му е класически музикант, а баща му свири в група - атмосфера, която постепенно оформя и неговия път.

Още в ранните си години Боян печели конкурса за поп изпълнители в предаването “Хит минус едно” с изпълнение на Hello на Лайнъл Ричи. По-късно става част от момчешката група “032”, създадена през 2005 г. Тогава започват и професионалните му контакти с имена като Графа, Мария Илиева и Любо Киров. През годините Христов се утвърждава повече като създател на музика, отколкото като човек, търсещ прожекторите. Работи с едни от най-известните имена на българската поп сцена, сред тях са Поли Генова, Михаела Филева и Мариана Попова. Той е автор на музика и текстове, а зад гърба си има и сериозна продуцентска работа.

Боян Христов стои и зад емоционалната балада “Нека вали” на Мария Илиева

- песен, превърнала се в една от разпознаваемите български поп продукции през последните години. По-късно Любо Киров му поверява продуцентската работа по албума на Тита, за който самият Киров казва, че е “малък шедьовър”.

Преди по-малко от година Боян Христов научава тежката си диагноза. Оттогава семейството и приятелите му организират различни инициативи в подкрепа на лечението му, което изисква сериозни средства.

И снощи отново артисти, музиканти и популярни личности се събраха в София за благотворителната инициатива “Музика и надежда за Боян” в столичното пространство The Steps. Сред хората, които застанаха зад каузата, бяха Хилда Казасян, Камен Воденичаров, Свилен Ноев, Наталия Симеонова, Владимир Георгиев, Бориса Сарафова, Цветелина Цветкова - Лейди Гергана и други близки на музиканта творци и популярни личности. Гостите имаха възможност да разгледат произведения на изкуството, сценични предмети и лични вещи, предоставени специално за инициативата. Част от експонатите бяха свързани с лични истории и музикални проекти на артистите, включили се в кампанията. Събраните средства ще бъдат насочени към лечението на Боян. Открита е и банкова сметка, чрез която всеки, който има желание, може да помогне:

ДСК Боян Христов Христов

IBAN BG79STSA93000027855807

BIC STSABGSF

Успехът на големия финал на “Като две капки вода” в неделя вечерта е само част от огромния рейтинг на 14-ото издание. Сезонът “Слънце” е най-гледаният в историята на шоуто, обяви продуцентът му Магърдич Халваджиян. “Силни аплодисменти за Дара, трябваше някой да изгрее над хейта. Такъв успех България не е имала”, каза той пред публиката и добави: “Уморихме се от лоши новини, от калпави управници и вечно мрънкащи хора. Този сезон ни накара да гледаме от хубавата страна на нещата. Постигаме повече, когато сме приятели.”

И стартът на финала бе даден с песента на “Тоника СВ” “Приятели”, изпълнена от целия екип на шоуто. На сцената освен озвучители, оператори, монтажисти и т.н. се включиха също Михаела Маринова и Рафи.

Първите думи на водещите Герасим Георгиев-Геро и Димитър Рачков също бяха за триумфа на Дара на “Евровизия”. “Бангаранга, България! Преди два дни

едно момиче направи нещо, което никой не беше правил за България

Направи го въпреки хейта. Горди сме, че тръгна от “Х Фактор” и беше финалист в “Като две капки вода”. Накара ни да си вярваме много повече”, казаха те и цялата зала избухна в дълги аплодисменти.

На финала Весела Бабинова влезе в образа на Лейди Гага, Пламена пя като Лили Иванова, Виктор като Джеймс Браун, Симона като Кристина Агилера, Борис като Елвис Пресли.

Иво Димчев излезе пред публиката като Васил Найденов, Алекс Раева като Мадона, а Емилия като Паша Христова.

Тримата финалисти бяха част от голямата четворка, в която бе и Алекс Раева. Те стартираха надпреварата с по две точки. Останалите петима участници също бяха допуснати до финала, но с 0 точки за начало. А зрителите бяха тези, които определиха трите челни места и големия победител Дънди.