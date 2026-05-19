Президентът Йотова към Иля Велчев: Давате два важни отговора - да имаш или да бъдеш и какво е морална корупция

Има крещящо отсъствие на българския интелектуалец,

каза президентът на представянето на новия роман "Мак

Ценностната дилема, която не се е променила във вековете - кое е по-добре - да имаш или да бъдеш? На този въпрос отговоря новият роман на Иля Велчев "Мак". "Независимо от бързо променящия се свят, когато се сменят много бързо нагласи, политики, идеи, сякаш вечно това е въпросът - да имаш или да бъдеш. Тази книга залага на второто". Така президентът Илияна Йотова описа романа, който излиза под логото на книгоиздателска къща "Труд".

Иля Велчев представи изданието в галерия "Средец" в министерството на културата пред много близки и приятели, сред които Янаки Стоилов, Румен Петков, Митко Щерев, Радомир Чолаков и др.

"Иля, ти си човек, който помни. В страна и свят, в който хората много забравят, това е много важно качество. Ти си талантлив автор, затова си автор на издателска къща "Труд". Ти си един човек, който умее да казва "благодаря". В тази държава много малко хора успяват да казват тази дума", каза Венелина Гочева, издателят на медийната платформа "24 часа", част от които е и книгоиздателска къща "Труд".

Според президента Йотова книгата дава отговори и за това какво представлява корупцията на морала - думи, за които рядко се говори, а си заслужава. "Има произведения на изкуството, които сякаш с появата си те хващат за ревера, разтърсват те и искат отговор от теб, но никога не те оставят равнодушен", каза още Йотова. Иля Велчев представя новия си роман, до него са издателят на медийната платформа “24 часа” Венелина Гочева и министърът на културата Евтим Милошев.

Когато за първи път тя прелиства новия роман на Иля Велчев, се пита защо книгоиздателска къща "Труд" издава тази книга." Всеки от нас, когато разгръща ново произведение на изкуството, обикновено искате да четете веднага какво пише на първата страница. Понякога, забързани във времето, прелистваме на последната страница, за да видим какво става накрая. Знаейки предварително какъв сюжет има книгата. Запитах се защо точно сега издателство "Труд" издава тази книга. Тя е за отминали времена, в които напоследък се сещаме все по-рядко, и ако го правим, то е за политическа употреба", каза още Илияна Йотова. Тя благодари на Венелина Гочева, за това, правихте така книгата да излезе точно в тези времена.

"Човек трябва да прочете тази книга, за да види, че това не е само една хроника на отминали събития. Тя е много повече. Там се говори за неща, свързани с всеки човешки живот за които няма време, периодика, те са вечни...Неща, които разгръщат човешката душа, така както може да ги разгърне една книга. За разлика от книгата, в душата всяка страница е написана различно в зависимост от това кой я чете. Тази книга е милиони индивидуални човешки съдби. Това представлява тя", допълни президентът. Министърът на културата Евтим Милошев и президентът Илияна Йотова до автора Иля Велчев Снимка: Йордан Симеонов

По думите й книгата е ценна, защото показва къде е мястото на българския интелектуалец. Това място липсва, за съжаление."От сутринта до вечер може да чуете гласовете на политици, социолози, политолози, но в последните години има крещящо отсъствие на българската интелигенция. Някои думички толкова често употребяваме, че изгубиха стойността си. Една от тях е ценност. В днешно време, когато се замисляме какви са ценностите, какъв е моралът, може да си отговорим различно. Дали ние сме хора, които изповядват някаква класика в ценностите или в днешно време трябва да се разделим с тази класика, да видим дали светът не се е променил. Въпреки това ролята на интелектуалеца не е по-малка днес. Защото дори и толкова да се е сменила ценностна картина, имаме огромната нужда някой да ни преведе през това море, да ни покаже рамка, не да ни сложи в нея, а да ни обясни този променлив свят. Да можем един ден да имаме чудната способност да разговаряме с децата си и те да разбират нас", каза президентът Йотова.

Тя описа авторът Иля Велчев като един от най-нежните певци на човешката душа, автор на най-нежните любовни стихове, като "невероятно образен човек, който превръща текста в магия".

Министърът на културата Евтим Милошев пожела на добър час на книгата в срещата с читателите.