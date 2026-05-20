Весела Лечева празнува между другото заради съдебните дела за БОК

Днес празнува Весела Лечева - председател на Българския олимпийски комитет, двукратен олимпийски сребърен медалист, петкратен световен шампион по спортна стрелба, бивш служебен министър на младежта и спорта.

“Ще отбележа събитието в работен порядък”, сподели тя пред “24 часа”. “Периодът е много натоварен, очакваме окончателните съдебни решения за регистрацията на новото ръководство на БОК. Може би някои ги смятат за формалност, но все пак отнемат време и нерви. Затова ще отбележа рождения ден набързо и само с най-близките”, призна обявената за състезател №1 през ХХ век в анкетата на Световната федерация по спортна стрелба.