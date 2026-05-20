Подарък за 24 май! Театър “София” с билети на половин цена

С 50% отстъпка ще се продават билетите за всички представления в театър “София” до края на сезона. Подаръкът е по повод 24 май - най-светлия български празник на духовността и на славянската книжовност и с него театър “София” отново прави изкуството по-достъпно за своята публика. Сред спектаклите, които може да се гледат, са комедията на Дарио Фо “Няма да платим! Няма да платим!”, “Невинно малко убийство”, “Чудните приключения на Пинокио”, “Феята от захарницата” и др.

Билетите с намаление може да бъдат купени само на 23, 24 и 25 май.