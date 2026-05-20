Рене Карабаш не спечели "Букър", но получи сърцата на хиляди читатели

Тайванската писателка Ян Шуан-дзъ е новият носител на международния "Букър" за 2026 г. с книгата си „Тайвански пътепис" в превод от китайски мандарин, направен от Лин Кинг.

Българската писателка Рене Карабаш, номинирана в краткия списък от 6-има автори, не спечели, но получи сърцата на хиляди читатели по собствените й думи.

Ян Шуан-дзъ е тайванска писателка на художествена литература, есета, манга и сценарии за видеоигри, както и литературна критика. Англоезичният превод на „Тайвански пътепис" има и Националната награда за преводна литература през 2024 г.

Преводачката на книгата - Лин Кинг, е и писателка, която живее в Тайпе и Ню Йорк, а художествената й литература е публикувана в множество издания.

Победителят на международната награда бе обявен от писателката Наташа Браун, председател на журито за 2026 г., в "Тейт модърн" в Лондон.

Тази година международният "Букър" - наградата, превърнала се в най-влиятелното отличие за преводна литература в света, отбелязва десетата си годишнина. Освен автора тя отличава и преводача му. Тандемът си поделя наградата от 50 000 английски лири, а всеки автор, номиниран в краткия списък, получава 2500 лири.

Рене Карабаш беше именно в този кратък списък с романа си "Остайница", преведен от Изидора Анжел.

Сред останалите кандидати бяха „Нощите са тихи в Техеран" на Шида Базяр, преведена от немски от Рут Мартин. Също в превод от немски, направен от Рос Бенджамин, е книгата "Режисьорът" на Даниел Келман. Ана Паула Мая е номинирана за „На Земята, каквато е под нея", преведена от португалски от Падма Вишванатан. "Вещицата" на Мари Ндиайе е преведена от френски от Джордан Стъмп.

"Каквото и да стане тази нощ, "Остайница" вече спечели най-важния Букър: сърцата на хиляди читатели по света и у нас. Благодаря ви с душата си за подкрепата и любовта, която изливате към мен в последните два месеца! Вярвам, че ако днес спечелим с Izidora Angel, това ще бъде не само заради качествата на книгата и нейния превод, но и заради вярата ви в нас и манифестацията на тази победа, която цяла България очаква. Какъвто и да е развоят на събитията тази вечер, любовта ви ще остане и ние няма да си тръгнем без награда. България влезе в новия си Златен век и за мен е чест да бъда част от тази историческа епоха!

Бъдете духом с нас!

А Бог ще отреди какво е най-доброто за нас и колко могат да носят душите и сърцата ни." Това написа Рене Карабаш във фейсбук часове преди обявяването на наградите.

Романът на 36-годишната Карабаш, чието истинско име е Ирена Иванова, отвежда читателя в суровия свят на Кануна на Леке Дукагини - система от строго определени правила, чието влияние продължава да се усеща в изолирани райони на Балканите. Тези правила представляват албанското обичайно право, което е било въведено от албанския средновековен владетел Лека Дукагини, живял през XV век.

В райните, в които все още действа Кануна, жената може да се превърне в т.нар. заклета девица - да се откаже от личния си живот и да приеме мъжка роля в името на честта на рода.

В центъра на историята е Бекиа - момиче, което отчаяно иска да бъде синът, когото баща й никога не е имал. Романът проследява вътрешната й борба между личната идентичност и тежестта на наложените роли, в стил, който се движи свободно между минало и настояще, между спомен и реалност.

Освен на английски, "Остайница" е преведен на още поне 12 езика, тя е и първата българска книга, която излиза на бразилския пазар, а нейни преводи на френски и английски са носители на местни литературни награди.

Първият и засега единствен писател у нас с "Букър" е Георги Господинов с романа си "Времеубежище". Той и преводачката Анжела Родел получиха наградата през 2023 г.