24 български творци бяха отличени със „Златно перо" в навечерието на 24 май

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

24 български творци получиха наградата „Златно перо" в навечерието на 24 май. Традицията продължава вече 31 години, като отличието се връчва на изявени творци в областта на литературата, театъра, киното, журналистиката, музиката и изобразителното изкуство.

Със „Златно перо" беше удостоен журналистът от БНТ Бойко Василев. Той получи приза от министъра на културата Евтим Милошев.

„Приемам наградата като дълг. Мисля, че може да има честна, достойна и просветна журналистика", каза Василев. Актьорът Павел Поппандов СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Министър Милошев връчи „Златно перо" и на актьора Явор Милушев, който бе придружен от съпругата си невероятната актриса Цветана Манева. „Обещавам, че ще завърша книгата си, която няма да изоставя", ангажира се Явор Милушев.

Актьорът Павел Поппандов също получи златна брошка. Той заяви, че приема отличието като поклон пред тези, които целия си живот са писали с това златно перо.

Поетесата и зам.-кмет по културата в Бургас Диана Саватева изрази удовлетворение от получената награда. „Възприемам, че културен Бургас е видим", отбеляза тя. "Златно перо" получи Диана Саватева, зам.-кмет на Бургас. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

И режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов бяха сред наградените. Те благодариха за отличието и посочиха че ще продължат да работят.

„Наблюдавах всички наградени и си направих малка сметка в каква компания съм от елитни, интелигентни личности", каза другият получил наградата - певецът Веселин Маринов.

"Златно перо" получиха музикантите Димитър Карамфилов, Станислав Почекански, оперната певица Светлина Стоянова, диригентът Деляна Лазарова, музикалният педагог Людмила Иванова, изкуствоведът Димитър Пампулов. Олег Ковачев получи наградата от името на столичното кино "Влайкова". СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Писателката Виктория Бешлийска прие отличието, като отбеляза, че отговорността към изкуството е голяма. Художникът Любомир Савинов изрази надежда, че живописта ще бъде по-широко оценена.

Директорът на Драматичния театър „Гео Милев" в Стара Загора Светла Тодорова заяви, че наградата е „огромна чест" и призова културата да бъде с приоритет.

Бяха дадени награди на няколко институции с традиции в областта на културата. Сред тях е столичното кино „Влайкова" - наградата му бе приета от председателя на читалище „Антон Страшимиров 1926" Олег Ковачев. Читалището стопанисва киносалона. „Трябва първо да бъдем човеци", каза той.

Международният музикален фестивал „Варненско лято" беше отличен по повод 100-годишнината му. „Да имаш образец не означава да си имитатор. Елате през лятото във Варна, за да видите дали се справяме", каза Павел Попов, който прие наградата. Любимецът на българската публика певецът Веселин Маринов СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Наградата на Националната художествена академия по повод 130-годишнината й бе приета от ректорът проф. Георги Янков. „Академията е културна институция, която прославя България", отбеляза той.

НДК бе отличен за неговата 45-годишнината, наградата бе приета от изпълнителния директор Андрияна Петкова. „Зад тази награда стои един екип. Тази инфраструктура е толкова важна, колкото сте и вие", каза тя.

„Златно перо" получиха радио Z-Rock и радио Jazz FM.

В програмата участваха Хорът на софийските момчета и младежи с диригент Александър Митев и Академичният фолклорен хор на НМА „Проф. Панчо Владигеров" с диригент Ваня Монева.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община и е в календара на културните събития на София.

Изящната брошка "Златно перо" символизира признание за високи художествени постижения, принос към духовния живот и съхраняване на културните ценности. Наградите бяха връчени на церемония в арт център „Сити марк". Отличието е учредено през 1996 г. от агенция „Кантус фирмус" и галерия „Макта".