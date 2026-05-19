Китайски професор бе удостоен с Почетния знак на българския президент

За дългогодишния му академичен принос и преподавателска дейност в областта на българския език и литература, както и за заслугите му към популяризирането на българското културно наследство и развитието на приятелските отношения между Република България и Китайската народна република, с Почетния знак на Президента бе отличен и проф. Гъ Джъцян – преподавател по български език, обучил поколения българисти в Пекинския университет за чужди езици.

На официална церемония в София, в присъствието на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев и министъра на културата Евтим Милошев, българският държавен глава удостои с Почетния знак на президента дейци на културата науката и образованието.

Специален гост на церемонията бе Н.Пр. Дай Цинли – извърдене и пълномощен посланик на КНР в България.

„От името на целия български народ ви казвам благодаря и поклон пред вашата дейност и талант, пред вас като хора и общественици, които дават толкова много за културата и духовността на България", с тези думи президент Йотова се обърна към отличените научни и културни дейци – поети, писатели, и учени.

Снимка: Китайска медийна група

Българският държавен глава обяви, че Почетният знак ще бъде връчен на проф. Гъ Джъцян на официална церемония в Пекинския университет за чужди езици от посланика на Република България в Китайската народна република Андрей Техов.

В присъствието на Н.Пр. Дай Цинли, Президент Илияна Йотова изказа благодарност за работата на проф. Гъ Джъцян и припомни посещението си в Пекинския университет за чужди езици през октомври м.г., където се срещна със студенти, които владеят български език. Тя посочи, че тези млади хора са рецитирали поезия и са пели български песни. Китайските им имена имат и български еквивалент. „Проф. Гъ Джъцян предава не само познанието по езика, не само ги запознава с основната история или литература на България, той е вселил в душата им любов, обич, познание към нашата култура, с огромно влияние върху много страни, които и днес съществуват и като писменост, и като култура, и като литература, и като духовност", заяви Илияна Йотова.