"Телеграф": Лудият хит на Дара върна блясъка на „Евровизия“

Само някое лудо, максималистично електро-денс парче от България би могло да спаси конкурса от самия него, пише музикалният критик Нийл МакКормик

Лудият хит на Дара върна блясъка на „Евровизия". Това пише за британския "Телеграф" музикалният критик и британски журналист Нийл МакКормик. Музикалният критик и британски журналист Нийл МакКормик

Ревюто му е публикувано на 17 май, ден след като Дара грабна първото място на конкурса във Виена. Ето и целия му текст:

Не мисля, че някой е очаквал това. В един напрегнат финал на типично абсурдния конкурс „Евровизия" само една луда, максималистична електро-денс хитова песен от България спаси „Евровизия" от самата нея.

Изпълнена от харизматичната и енергична 27-годишна певица Дара, придружена от сплотен и ексцентричен танцов състав, песента с необичайното заглавие Bangaranga излезе от нищото и триумфира на 70-тото издание на „Евровизия".

Абсурдният, енергичен и изключително съвременен трак звучи като че ли четири напълно различни песни са смесени заедно – което всъщност е много модерен начин за правене на музика. Този хибрид между клуб поп и боливудски рап не беше фаворит за победа преди енергичното и завладяващо представяне на Дара онази вечер, която нахлу в „Евровизия" с груба енергия и проби цялата помпозност и абсурдност... да не говорим за геополитическото напрежение.

В един наистина напрегнат финал, в цялата зала избухнаха освирквания, тъй като масивното гласуване по телефона почти донесе победата в конкурса на Израел – страна, която според мнозина трябваше да бъде изключена заради действията си по време на войната срещу Палестина. Като се има предвид, че пет държави се оттеглиха от „Евровизия" тази година в знак на протест срещу участието на Израел, победа за всъщност много очарователната фолк-поп песен на Ноам Бетан, „Мишел", със сигурност щеше да означава края на „Евровизия", такава каквато я познаваме.

Bangaranga дойде на помощ. Интересното е, че певицата Дара изглежда не знаеше за какво се отнася заглавието на собствения ѝ хит, което повдигна въпроси за това доколко тя е била ангажирана в създаването му. Когато интервюиращият я попита за значението на думата, тя изтъкна някакви нелепи глупости за това, че е в хармония с духа на природата. Всъщност „bangarang" е на ямайски диалект и означава „пакост", а използването му като рефрен в източноевропейска танцова хореография е пример за безмилостното отношение на поп музиката към културното присвояване.

Каквото и да означава, песента е изключително заразителна, а това е всичко, което наистина има значение за поп музиката. Bangaranga притежава качеството на преждевременна радост, което би трябвало да я превърне в истински поп хит. Не предсказвам бъдеще като това на ABBA за Дара, но мисля, че я очаква прилична кариера.

Което е повече, отколкото може да се каже за нещастния британски участник. Фактът, че срамно фалшивата комедийна песен на Великобритания остана на последно място с жалката една точка, е, честно казано, не повече от това, което заслужавахме. Всъщност това е с една точка повече, отколкото заслужавахме.

Избран от ръководството на BBC без никакво участие на публиката (или, всъщност, на музикалната индустрия), 37-годишният Сам Батъл беше напълно не на място. Неговата аматьорска, тромава танцова хореография от детско телевизионно шоу към една шеговита песен с припев на немски език („Eins, Zwei, Drei!") беше направо неудобна за гледане. Нека това да е последният път, в който BBC избира набързо представителите на страната за Евровизия. Ако искаме да участваме, нека истинските таланти в тази страна се борят за правото си да се забавляват.

Много неща са се променили в 70-годишната история на "Евровизия"... и все пак, тя остава странно същата. Това не е наистина песенен конкурс, ако изобщо някога е бил такъв. Това е екстравагантно шоубизнес шоу за леко развлечение, пищно преувеличение на най-кичозните, глупави, угоднически крайности на поп музиката, при което всичко е на максимум.

Получаващата се разюздана оргия от пиротехника, сух лед, оскъдни костюми и противоречащи си музикални стилове го превръща в нещо като самоироничен коментар върху присъщата абсурдност на самата поп култура.

Тази година излишествата варираха от Украйна, която се опита да счупи всички витражи в сградата с продължителна 28-секундна висока нота, до Румъния, която предложи ню-метал химн на еротичното задушаване. Това, очевидно, е това, което се приема за забавление сега, и може би винаги е било така. Bangaranga, наистина.