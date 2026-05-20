6 от 10-те най-посещавани туристически дестинации в света са в Европа

Традиционните туристически дестинации продължават да доминират европейския туризъм въпреки протестите срещу свръхтуризма. Междувременно нови данни на показват къде стотици милиони пътешественици прекарват ваканциите си на континента. Според последни данни на Европейската комисия (ЕК), шест европейски държави са сред 10-те най-посещавани страни в света, като Испания, Италия, Турция, Франция и Великобритания оформят първата петица на най-популярните дестинации в Европа.

Европа продължава да бъде водещата туристическа дестинация в света, привличайки стотици милиони международни туристи всяка година и затвърждавайки позицията си като най-посещавания регион на планетата. От средиземноморски плажни курорти до градове, богати на култура, данните показват къде чуждестранните туристи прекарват най-много нощувки в Европа.

Благодарение на данни от Евростат и Националната статистическа служба на Великобритания чрез VisitBritain, може да се види кои части на континента са особено предпочитани. В цяла Европа през 2025 г. са отчетени над 1,5 милиарда нощувки, съобщава Visual Capitalist. За сравнение, през 1950 г. този брой е бил едва 25 милиона, посочва онлайн туристическият ресурс Smarter Travel.

Това върви ръка за ръка с глобалния туристически бум, който продължава въпреки несигурността по света.

Последно проучване на Световния съвет за пътувания и туризъм прогнозира, че секторът ще нарасне с около 3,2% в световен мащаб през 2026 г. – с 0,8% над прогнозирания общ икономически растеж от 2,4%. Очаква се индустрията на пътуванията и туризма да осигурява 376 милиона работни места по света през 2026 г., или едно от всеки девет работни места глобално.

Дестинациите посрещат милиони въпреки опасенията от свръхтуризъм

Испания остава не само най-популярната туристическа дестинация в Европа, но и в света. През 2025 г. страната е приела международни посетители за близо 330 милиона нощувки, изпреварвайки значително Италия, която е на второ място с малко под 265 милиона нощувки, според данните на Евростат.

След тях се нареждат Турция и Франция, които са привлекли над 150 милиона международни нощувки през миналата година.

Великобритания, въпреки излизането си от ЕС, остава една от успешните туристически истории на Европа на пето място с близо 150 милиона посетители през 2024 г. Тази цифра може да нарасне за 2025 г., когато VisitBritain публикува най-новите си статистики.

Присъствието на Гърция, Австрия, Хърватия, Германия и Нидерландия в челната десетка показва, че голяма част от европейския туризъм остава сезонен и концентриран в страни със силно развита инфраструктура за посетители. Испания и Италия, заедно с Гърция и Хърватия, са известни с топлото си време през лятото и преходните сезони, както и с курортите, ресторантите и туристическите си атракции.

Въпреки протестите срещу свръхтуризма, особено в Испания и Италия, туристите не спират да посещават техните живописни плажове и многобройни исторически забележителности. Във Франция не само Париж привлича безброй посетители. През лятото туристите се насочват към Френската ривиера и Прованс, а през зимата любителите на зимните спортове се отправят към Алпите.

Класацията показва още, че не само големите държави привличат огромен брой туристи.

Австрия, предпочитана зимна дестинация, е посрещнала близо 100 милиона туристи през 2025 г., докато Хърватия е отчела над 85 милиона посетители през същата година, много от които привлечени от живописното адриатическо крайбрежие.

Топ 10 на най-посещаваните европейски държави по брой международни нощувки:

Испания – 329 661 068 нощувки

Италия – 264 741 414 нощувки

Турция – 154 799 879 нощувки

Франция – 150 753 829 нощувки

Великобритания (данни за 2024 г.) – 149 803 000 нощувки

Гърция – 130 851 809 нощувки

Австрия – 97 020 394 нощувки

Хърватия – 85 604 505 нощувки

Германия – 83 622 666 нощувки

Нидерландия – 64 311 055 нощувки